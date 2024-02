Momios UFC Fight Night 238: Rozenstruik vs Gaziev

UFC Fight Night 238 se lleva a cabo este próximo sábado por la noche en Las Vegas y tenemos los momios de la catelera de pelea completa para usted a continuación.

En el evento estelar habrá acción de peso pesado como el No.12 clasificado Jairzinho Rozenstruik viene de una derrota por sumisión para luchar contra el invicto Shamil Gaziev, quien ganó su debut en la UFC en 56 segundos a través de TKO en diciembre.

Jairzinho Rozenstruik (13-5 MMA, 7-5 UFC) comenzó su carrera profesional con un 10-0, que incluyó una espectacular victoria sobre Alistair Overeem y un KO en 29 segundos del ex campeón de los pesos pesados Andrei Arlovski para darse a conocer. Pero ha sido un camino difícil desde que el ex campeón Francis Ngannou lo golpeó en 20 segundos en 2020. Eso comenzó su actual caída de 3-5, que intentará corregir el sábado contra el ligero favorito Shamil Gaziev.

Shamil Gaziev (12-0 MMA, 1-0 UFC) es uno de los seis luchadores invictos en la tarjeta del sábado. El corpulento daguestaní es sólo ligeramente favorito contra Jairzinho Rozenstruik (13-5 MMA, 7-5 UFC), que será, sobre el papel, su prueba más dura hasta la fecha. Gaziev llegó a la UFC tras vencer en la primera ronda de la Contender Series de Dana White, y en su debut promocional derrotó por KO a Martin Buday.

Vitor Petrino ha ganado tres peleas consecutivas desde que se unió a la UFC para elevar su récord profesional a 10-0 y ahora tiene un lugar en el evento co-principal frente a Tyson Pedro, que viene de una victoria por KO el pasado mes de septiembre.

Vitor Petrino (10-0 MMA, 3-0 UFC) superó con nota las dos primeras pruebas que le planteó la UFC contra rivales con mucha más experiencia que él: sendas victorias por KO sobre Marcin Prachnio y Modestas Bukauskas en 2023. Contra Tyson Pedro (10-4 MMA, 6-4 UFC), si quiere ganar, puede que quiera asegurarse de salir de los primeros cinco minutos. Las 10 victorias de Pedro han sido por nocaut en el primer asalto, incluido el nocaut de septiembre pasado sobre Anton Turkalj, al que Petrino derrotó seis meses antes, pero contra el que tuvo que llegar hasta el final.

El invicto Muhammad Mokaev, de 23 años, ha ganado sus cinco combates en el octágono hasta la fecha y ahora se enfrentará a Alex Pérez, que viene de dos derrotas consecutivas contra Deiveson Figueiredo y Alexandre Pantoja.

Eryk Anders sólo ha ganado uno de sus últimos cuatro combates y ahora intentará volver a la senda de la victoria contra Jamie Pickett, que se encuentra en una situación aún peor tras encadenar cuatro derrotas consecutivas. Umar Nurmagomedov ostenta un inmaculado récord de 16-0 en su quinto combate en la UFC, en el que se enfrentará a Bekzat Almakhan, un debutante con un registro de 14-1.

La apertura de la tarjeta principal será Matt Schnell, que regresa después de una derrota por nocaut a finales de 2022 para enfrentarse a Steve Erceg, que ha ido 2-0 desde que se unió a la UFC el año pasado.

Echa un vistazo a los momios de la cartelera de la tarjeta de pelea completa a continuación.

CARTEL PRINCIPAL (ESPN+, 4 p.m. ET)

Jairzinho Rozenstruik (+120) vs. Shamil Gaziev (-140)

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 140 dólares a Shamil Gaziev.

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Jairzinho Rozenstruik se ganará 120 dólares.

Tyson Pedro (+240) vs. Vitor Petrino (-295)

Muhammad Mokaev (-275) vs. Alex Perez (+225)

Bekzat Almakhan (+550) vs. Umar Nurmagomedov (-900)

Stephen Erceg (-310) vs. Matt Schnell (+250)

Raul Rosas Jr. (-270) vs. Ricky Turcios (+220)

UFC Fight Night 238 prelim betting odds

CARTEL PRELIMINAR (ESPN+, 12:30 p.m. ET)

Eryk Anders (-350) vs. Jamie Pickett (+270)

Javid Basharat (-500) vs. Aiemann Zahabi (+360)

Christian Duncan (-245) vs. Claudio Ribeiro (+200)

Yanis Ghemmouri (+150) vs. Vinicius Oliveira (-180)

Abdul-Kareem Al-Selwady (-155) vs. Loik Radzhabov (+130)