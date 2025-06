UFC 317 se llevará a cabo este sábado 28 de junio por la noche en el T-Mobile Arena de Las Vegas. A continuación, les presentamos los momios para la cartelera completa.

En el evento principal, el título vacante de peso ligero estará en juego cuando el ex-campeón de peso pluma Ilia Topuria suba a las 155 libras para enfrentarse al excampeón de la división, Charles Oliveira.

El ascenso de Topuria al título de peso pluma fue veloz, y tras una sola defensa, se dirige al peso ligero para buscar un título en una segunda división. Simplemente no puede tener dos títulos a la vez. El español está invicto y rápidamente se ha convertido en una estrella emergente mundial.

Oliveira lleva 15 años en la UFC, así que hay pocas cosas que no haya visto. Ya había alcanzado la cima como campeón de peso ligero, pero perdió su título antes de defenderlo contra Justin Gaethje al no dar el peso. Ganó, pero no pudo vencer a Islam Makhachev en su intento de nuevo.

En el evento coestelar, el campeón de peso mosca Alexandre Pantoja intentará realizar su cuarta defensa exitosa del título contra Kai Kara-France, quien viene de vencer por nocaut técnico en el primer asalto a Steve Erceg.

Pantoja ganó el título de peso mosca hace dos años y ha logrado tres defensas consecutivas. El pasado diciembre, volvió a liquidar a sus oponentes al rendir a Asakura en el segundo asalto. Peleó contra Kara-France en la temporada 24 de «The Ultimate Fighter» y lo venció, aunque se considera una pelea de exhibición.

Kara-France perdió una pelea por el título interino de peso mosca contra Brandon Moreno hace tres años, y un año después sufrió una decepcionante derrota por decisión dividida. Pero en agosto de 2024, venció al ex aspirante al título Erceg y ahora se encuentra de nuevo al alcance del cinturón.

El contendiente número 1 del ranking en el peso mosca Brandon Royval llega a esta pelea tras haber ganado dos combates seguidos. Está muy motivado y listo para enfrentarse a Joshua Van quien ha tenido un gran desempeño y ha logrado cuatro victorias consecutivas. Ambos peleadores están en buena forma y tienen la habilidad para hacer un gran espectáculo en el octágono.

En otro emocionante enfrentamiento Beniel Dariush intentará recuperarse después de haber perdido dos peleas consecutivas en el primer asalto. Esta victoria es muy importante para él ya que quiere demostrar que aún puede competir al más alto nivel. Se medirá contra Renato Moicano quien recientemente tuvo una oportunidad de pelear por el título pero no logró llevarse la victoria. Moicano está decidido a volver a la senda del triunfo y este combate es una gran oportunidad para ambos.

La cartelera estelar abrirá con Payton Talbott un joven talento que busca recuperarse de su primera derrota profesional. Talbott está muy enfocado en mejorar y aprender de su experiencia anterior. Se enfrentará a Felipe Lima quien ha tenido un inicio impresionante en la UFC con un récord perfecto de 2-0 hasta ahora. Esta pelea promete ser emocionante ya que ambos peleadores tienen mucho que demostrar y están listos para dar lo mejor de sí en el octágono. La adrenalina estará al máximo y los fanáticos seguramente disfrutarán de cada momento.

Vea los momios para la cartelera completa de UFC 317 a continuación.

Cartel Principal

Topuria -425, Oliveira +330

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 425 dólares a Ilia Topuria .

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Charles Oliveira se ganará 330 dólares.

Pantoja -265, Kara-France +215

Royval -125, Van +105

Dariush +135, Moicano -160

Lima -180, Talbott +150

Cartel Preliminar

Hermansson +160, Rodrigues -190

Amil +125, Delgado -155

Araujo +185, Cortez -225

Borshchev +155, McKinney -195

Primeras Preliminares