Merab Dvalishvili y Sean O’Malley son dos peleadores con estilos muy distintos, lo que hace que su enfrentamiento sea aún más interesante. Dvalishvili, conocido por su impresionante capacidad de lucha y resistencia, es un peleador que no da tregua a sus oponentes. Su estilo agresivo y su habilidad para mantener la presión constante lo han convertido en uno de los favoritos del público.

Por otro lado, Sean O’Malley es un peleador carismático y técnico, conocido por su habilidad para sorprender a sus oponentes con movimientos impredecibles y su destreza en el striking. La combinación de estos estilos promete un combate lleno de acción, donde cada peleador buscará imponer su estrategia para salir victorioso. La preparación y el enfoque de ambos peleadores serán cruciales para determinar el desenlace de esta esperada revancha.

La pelea co-estelar del evento también promete grandes emociones: la campeona de peso gallo femenino, Julianna Peña, defenderá su cinturón ante Kayla Harrison, ex medallista olímpica de judo, ex campeona en PFL y con récord profesional de 18–1 en MMA. Esta será la primera oportunidad titular para Harrison en UFC.

Cartel principal

Merab Dvalishvili -310 vs. Sean O’Malley +250

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 310 dólares a Merab Dvalishvili.

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Sean O’Malley se ganará 250 dólares.

Julianna Peña +455 vs. Kayla Harrison -625

Kelvin Gastelum +295 vs. Joe Pyfer -375

Mario Bautista +140 vs. Patchy Mix -165

Kevin Holland -240 vs. Vicente Luque +195

Cartel preliminar

Bruno Silva +400 vs. Joshua Van -535

Azamat Murzakanov -575 vs. Brendson Ribeiro +425

Waldo Cortes-Acosta +105 vs. Serghei Spivac -125

Andreas Gustafsson +165 vs. Khaos Williams -200

Primeras preliminares

Wang Cong -360 vs. Ariane da Silva +275

Jeka Saragih +370 vs. Joo Sang Yoo -485

Yanal Ashmouz +330 vs. Quillan Salkilld -485

Mark Choinski +240, MarQuel Mederos -300