El UFC 313 se celebrará el próximo sábado 8 de marzo por la noche en Las Vegas y a continuación te ofrecemos los momios para el programa completo de peleas.

En el evento principal, el campeón de peso semipesado Alex Pereira busca hacer la cuarta defensa de su título en el espacio de un año cuando se enfrente a Magomed Ankalaev, que está invicto en sus últimas 13 apariciones en el octágono con 11 victorias, un empate y una pelea declarada nula cuando le dio un golpe ilegal a Jhonny Walker.

Alex Pereira afronta su quinta pelea por el título en unos 16 meses, un ritmo extraordinariamente ajetreado en comparación con el de los campeones de la UFC a lo largo de la historia. En diciembre de 2022, Ankalaev volvió a luchar por el título tras empatar con Jan Blachowicz por el título vacante. Sus victorias de 2024 sobre Rakic y Walker le devolvieron una nueva oportunidad para pelear por el título.

Justin Gaethje viene de una derrota por KO en el último segundo ante Max Holloway en su pelea por el título BMF el año pasado y originalmente estaba programado para luchar contra Dan Hooker el sábado por la noche. Sin embargo, una lesión de última hora le obligó a retirarse, por lo que ahora se enfrentará a Rafael Fiziev, a quien derrotó por decisión mayoritaria en 2023.

Gaethje tiene 13 peleas de UFC y 13 bonos posteriores a peleas de UFC. No recibió bonificaciones en las peleas por el título que perdió ante Khabib Nurmagomedov en 2020 ni ante Charles Oliveira en 2022, pero se recuperó con bonificaciones dobles en dos eventos.

Tras una racha de seis peleas ganadas que incluía cinco bonificaciones tras el combate, Fiziev vio frenado su ímpetu por Gaethje hace poco menos de dos años por decisión mayoritaria en una pelea ganadora del combate de la noche. Una lesión le llevó a una segunda derrota consecutiva en 2023. Ahora se presenta con poca antelación por una lesión de Dan Hooker y una oportunidad de vengar una derrota.

Con derrotas en tres de sus últimas cuatro peleas, Jalin Turner lucha ahora por mantener su puesto en la clasificación del peso ligero cuando se enfrente a Ignacio Bahamondes, que viene de dos derrotas en el primer asalto por la vía de los golpes el año pasado.

Amanda Lemos, quinta en el peso paja, sufrió una derrota por sumisión en la última pelea y ahora intentará volver a la senda de la victoria contra Iasmin Lucindo, séptima, que lleva una racha de cuatro victorias consecutivas. El combate inaugural lo protagonizará [Bobby] King Green, que el año pasado fue 1-1 en el octágono, y que ahora pelea con Mauricio Ruffy, que lleva 2-0 desde que se unió a la UFC desde las Contender Series.

Echa un vistazo a los momios para la cartelera completa de UFC 313 a continuación.

CARTEL PRINCIPAL (Pay-per-view, 10 p.m. ET)

Alex Pereira +105 vs. Magomed Ankalaev -110 – Por el título Mundial peso Semicompleto de UFC

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 110 dólares a Magomed Ankalaev.

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Alex Pereira se ganará 105 dólares.

Nota importante: Los momios pueden cambiar.

Rafael Fiziev -130 vs. Justin Gaethje +110

Ignacio Bahamondes -110 vs. Jalin Turner -110

Amanda Lemos +110 vs. Iasmin Lucindo -130

King Green +380 vs. Mauricio Ruffy -500

CARTEL PRELIMINAR (ESPNews / Disney+, 8 p.m. ET)

Curtis Blaydes -290 vs. Rizvan Kuniev +235

Rei Tsuruya +160 vs. Joshua Van -190

Brunno Ferreira +130 vs. Armen Petrosyan -155

Carlos Leal -700 vs. Alex Morono +500

PRIMERAS PRELIMINARES (ESPN+, 7 p.m. ET)

Francis Marshall +300 vs. Mairon Santos -380

Ozzy Diaz -185 vs. Djorden Santos +155