El UFC 312 se celebrará el próximo sábado 8 de febrero por la noche en Sydney, Australia, y a continuación te ofrecemos los momios de la cartelera completa.

En el combate principal de la velada se disputará la revancha por el título del peso medio entre Dricus du Plessis y Sean Strickland. DDP se impuso en su primer enfrentamiento hace un año por decisión dividida y arrebató el cinturón a su rival.

Du Plessis arrebató el título de las 185 libras a Strickland hace poco más de un año, en el UFC 297. Tras una primera defensa sobre el excampeón Israel Adesanya, ahora persigue una segunda defensa en una revancha. Cuando era campeón de la KSW, perdió su única revancha hasta la fecha ante Roberto Soldic.

Strickland se recuperó de su derrota ante Du Plessis por el título con una victoria por decisión dividida sobre Paulo Costa el pasado mes de junio. Eso le bastó para conseguir otra oportunidad.

En el combate coestelar, la campeona del peso paja femenino, Zhang Weili, defenderá su título contra la ex campeona de TUF Tatiana Suárez, que ha luchado contra una larga lista de lesiones a lo largo de los años, pero que ha logrado mantener su récord de imbatibilidad para ganarse una oportunidad por el cinturón.

Weili perdió el título de peso paja ante Rose Namajunas en 2021 y perdió la revancha contra ella ese mismo año. Pero desde entonces, lleva cuatro victorias consecutivas, incluida la reconquista del cinturón hace 27 meses, y dos defensas exitosas desde entonces.

El camino de Suárez hasta el título ha sido interesante. Estuvo fuera de combate durante casi cuatro años antes de regresar hace dos años con una sumisión ganadora de una bonificación sobre Montana De La Rosa. Más tarde, ese mismo año, ahogó a la ex campeona Jessica Andrade.

Hace un año se retiró de una pelea contra Amanda Lemos por una lesión y tenía previsto regresar en diciembre contra Virna Jandiroba, pero aprovechó el momento perfecto para luchar por el cinturón.

Justin Tafa perdió su único combate del año pasado después de haber permanecido invicto durante cuatro peleas en la división de peso pesado, y ahora comienza el nuevo año luchando contra el reciente recluta de las Contender Series Tallison Teixeira, que tiene un récord de 7-0 en su carrera antes de su debut en la UFC.

Jimmy Crute se dirige a UFC 312 sin victorias en sus últimas cuatro apariciones en el octágono y tratará de cambiar eso contra Rodolfo Bellato, que ganó su debut en UFC por TKO a finales de 2023 y sólo ahora está regresando para su segunda pelea en la promoción.

Jake Matthews ha alternado victorias y derrotas en los últimos cinco años, pero ahora tratará de encadenar dos victorias consecutivas cuando se enfrente a Francisco Prado, que ha perdido dos de sus tres peleas en el octágono hasta ahora.

Consulta los momios para la cartelera completa del UFC 312 a continuación.

CARTEL PRINCIPAL (Pay-per-view, 10 p.m. ET)

Campeón: Dricus Du Plessis -195 vs. Sean Strickland +165 – Por el título mundial de peso medio de la UFC

Campeona: Zhang Weili -130 vs. Tatiana Suarez +110 – Por el título mundial de peso paja femenil de la UFC

Justin Tafa +130 vs. Tallison Teixeira -155

Rodolfo Bellato -140 vs. Jimmy Crute +120

Jake Matthews -220 vs. Francisco Prado +180

CARTEL PRELIMINAR (ESPN2/Disney+, 8 p.m. ET)

Jack Jenkins +175 vs. Gabriel Santos -210

Viacheslav Borshchev -150 vs. Tom Nolan +125

Bruna Brasil +315 vs. Wang Cong -425

Colby Thicknesse +300 vs. Aleksandre Topuria -450

PRIMERAS PRELIMINARES (ESPN+, 6 p.m. ET)

Kevin Jousset -240 vs. Jonathan Micallef +195

Kody Steele -245 vs. Rong Zhu +200

Anshul Jubli +325 vs. Quillan Salkilld -450

HyunSung Park -290 vs. Nyamjargal Tumendemberel +235