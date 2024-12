Momios UFC 310: Alexandre Pantoja vs Kai Asakura

UFC 310 marca el último pago por evento de la promoción del año en la noche del sábado 7 de diciembre en Las Vegas y tenemos los momios para la tarjeta de pelea completa a continuación.

En el evento principal, el actual campeón Alexandre Pantoja intentará hacer su tercera defensa del cinturón contra el debutante Kai Asakura, dos veces campeón de Rizin.

El brasileño ganó el título del peso mosca con una decisión dividida sobre Brandon Moreno a mediados de 2023 y lo ha defendido con decisiones sobre Brandon Royval y Steve Erceg.

Asakura, excampeón de Rizin, será una pregunta de trivial algún día por ser uno de los pocos peleadores cuyos debuts en la UFC han sido en peleas por el título. Ganó el cinturón de Rizin contra el ex campeón de Bellator Juan Archuleta hace casi un año.

En el combate principal se disputará una eliminatoria a cinco asaltos por el título del peso welter entre dos estrellas invictas, Shavkat Rakhmonov (18-0, 6 victorias en la UFC) e Ian Garry (15-0, 8 victorias en la UFC).

Garry adelantó una semana una pelea prevista con Joaquín Buckley para enfrentarse a Rakhmonov en una eliminatoria por el título, por su parte, el kazajo, de 30 años, iba a pelear esta semana contra Belal Muhammad por el título hasta que éste se retiró. Sus 18 victorias han sido por KO.

El ex campeón de los pesos pesados Ciryl Gane pelea por primera vez este año contra Alexander Volkov, que lleva una racha de cuatro victorias consecutivas. Bryce Mitchell regresa un año después de ser noqueado por primera vez para enfrentarse a Kron Gracie, que ha perdido sus dos últimas peleas en la promoción.

Nate Landwehr, que viene de una victoria por KO a principios de año, se enfrentará a Doo Ho Choi, que ganó por nocaut técnico en su última aparición. Echa un vistazo a los momios para la tarjeta completa UFC 310 a continuación.

CARTEL PRINCIPAL (Pay-per-view, 10 p.m. ET)

Alexandre Pantoja (-275) vs. Kai Asakura (+225) – Por el título Mundial Peso Mosca UFC

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 275 dólares a Alexandre Pantoja.

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Kai Asakura se ganará 225 dólares.

Ian Machado Garry (+290) vs. Shavkat Rakhmonov (-390)

Ciryl Gane (-340) vs. Alexander Volkov (+260)

Kron Gracie (+450) vs. Bryce Mitchell (-725)

Dooho Choi (+120) vs. Nate Landwehr (-140)

CARTEL PRELIMINAR (ESPN2, 8 p.m. ET)

Dominick Reyes (-360) vs. Anthony Smith (+270)

Themba Gorimbo (-155) vs. Vicente Luque (+130)

Movsar Evloev (-265) vs. Aljamain Sterling (+215)

Bryan Battle (-235) vs. Randy Brown (+190)

PRIMERAS PRELIMINARES (ESPN+, 6 p.m. ET)

Eryk Anders (-105) vs. Chris Weidman (-115)

Cody Durden (+130) vs. Joshua Van (-155)

Michael Chiesa (+105) vs. Max Griffin (-125)

Clay Guida (+650) vs. Chase Hooper (-1150)

Lukasz Brzeski (+425) vs. Kennedy Nzechukwu (-650)