El UFC 309 se celebrará el próximo sábado 16 de noviembre por la noche en el Madison Square Garden de Nueva York, y a continuación te ofrecemos los momios para la cartelera completa de la pelea.

El evento principal verá al campeón de peso pesado Jon Jones regresar para su primera defensa del título contra el ex monarca de la división Stipe Miocic, quien estará luchando por primera vez en casi cuatro años.

Jon Jones ganó el título vacante de los pesos pesados al vencer en el primer asalto a Ciryl Gane en marzo de 2023. Fue su debut en los pesos pesados tras años como campeón semicompleto. Ha estado de baja por lesión hasta ahora.

Stope Miocic perdió el título de los pesos pesados en marzo de 2021 ante Ngannou. Iba a pelear contra Jones hace un año hasta que la lesión de Jones lo dejó fuera. Miocic optó por esperar el regreso de Jones en lugar de pelear, poniendo su actual despido en alrededor de 44 meses. Antes de esto, el mayor tiempo que Miocic había pasado sin una pelea fue de 13 meses.

En el evento coestelar, el ex campeón de peso ligero Charles Oliveira llega después de una derrota por decisión dividida a principios de año para enfrentarse a Michael Chandler, que puso fin a casi dos años de inactividad a la espera de un posible enfrentamiento con Conor McGregor para disputar esta pelea.

El ex campeón de Bellator ha tenido un éxito desigual en la UFC, incluida una derrota por nocaut ante Oliveira en una pelea por el título que intentará vengar el sábado como no favorito.

Oliveira ya tiene una victoria sobre Chandler – un nocaut para ganar el título vacante de peso ligero en 2021. Lo defendió frente a Poirier y venció a Gaethje, pero en una pelea en la que perdió el peso y fue despojado del cinturón. Después de una derrota ante el nuevo campeón Islam Makhachev, se recuperó contra Dariush, pero perdió una probable eliminatoria por el título ante Arman Tsarukyan en abril.

Bo Nickal, as de la lucha libre y destacado en las Contender Series, intentará ampliar su racha de imbatibilidad en la UFC a cuatro peleas cuando se enfrente al especialista en sumisión Paul Craig, que sólo ha ganado una vez en sus últimas cinco apariciones.

Viviane Araujo, que ha perdido tres de sus cuatro últimas peleas, se enfrentará ahora a Karine Silva, que hasta la fecha lleva un balance perfecto de 4-0 en el octágono.

Mauricio Ruffy, que consiguió una victoria por nocaut técnico en su debut en la UFC, abrirá el cartel principal con 10-1 en su carrera hasta la fecha, mientras que James Llontop ha sufrido dos derrotas consecutivas desde que se unió a la promoción y tiene 14-4 en total.

Consulta los momios para la cartelera completa del UFC 309 a continuación.

CARTEL PRINCIPAL (Pay-per-view, 10 p.m. ET)

Jon Jones (-650) vs. Stipe Miocic (+470) – Por el título Mundial Peso Completo de UFC

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 650 dólares a Jon Jones.

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Stipe Miocic se ganará 470 dólares.

Michael Chandler (+225) vs. Charles Oliveira (-280)

Paul Craig (+650) vs. Bo Nickal (-1000)

Viviane Araujo (+230) vs. Karine Silva (-285)

James Llontop (+525) vs. Mauricio Ruffy (-750)

CARTEL PRELIMINAR (ESPNews/FX/Hulu, 8 p.m. ET)

Jonathan Martinez (+115) vs. Marcus McGhee (-135)

Eryk Anders (-140) vs. Chris Weidman (+120)

Damon Jackson (-160) vs. Jim Miller (+130)

Jhonata Diniz (-120) vs. Marcin Tybura (+100)

UFC 309 early prelim betting odds

PRIMERAS PRELIMINARES (Hulu/ESPN+, 6 p.m. ET)

Ramiz Brahimaj (+105) vs. Mickey Gall (-125)

Bassil Hafez (-220) vs. Oban Elliott (+180)

Veronica Hardy (-160) vs. Eduarda Moura (+135)