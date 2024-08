El UFC 305 se celebrará el próximo sábado 17 de agosto por la noche en Perth, Australia, y a continuación te ofrecemos todos los momios para el cartel actualizado para todas las peleas.

En el evento principal hay un enfrentamiento por el título de peso medio como actual campeón Dricus du Plessis busca hacer su primera defensa exitosa del cinturón contra el ex capo desde hace mucho tiempo Israel Adesanya, que regresa por primera vez desde una derrota sorpresiva a Sean Strickland el año pasado.

Primero venció sin problemas al ex campeón Robert Whittaker para obtener una oportunidad por el título, y luego superó a Sean Strickland para ganar el cinturón y convertirse en el primer campeón sudafricano de la UFC.

El ex campeón de las 185 libras perdió el título ante Alex Pereira, lo recuperó y pero luego lo perdió ante Sean Strickland hace 11 meses. Una victoria le convertiría en tres veces campeón del peso medio.

En el combate coestelar, Kai Kara-France intentará volver a la senda de la victoria tras dos derrotas consecutivas cuando se enfrente al reciente aspirante al título del peso mosca Steve Erceg, que hasta la fecha ha cosechado un balance de 3-1 en la UFC.

En mayo, Erceg realizó un sólido esfuerzo en una pelea por el título contra el campeón Alexandre Pantoja, pero se quedó corto. Fue su primera derrota en casi siete años.

El australiano perdió una pelea por el título interino del peso mosca contra Brandon Moreno hace dos años, y luego perdió por decisión dividida contra Amir Albazi. Ahora intenta recuperarse de una racha de dos peleas consecutivas para lograr su primera victoria en dos años y medio.

Mateusz Gamrot lleva una racha de tres victorias consecutivas en su próxima pelea contra Dan Hooker, que viene de dos triunfos seguidos.

En el peso pesado, Tai Tuivasa necesita imperiosamente una victoria tras cuatro derrotas consecutivas, y para ello tendrá que superar a Jairzinho Rozenstruik, que viene de ganar por nocaut técnico, pero que ha perdido tres de sus últimas cinco peleas.

Li Jingiang, que ha alternado victorias y derrotas últimamente, se enfrentará a Carlos Prates, que ha ganado sus dos peleas en la UFC por KO.

Consulta a continuación los momios para el programa completo de peleas del UFC 305.

CARTEL PRINCIPAL (Pay-per-view, 10 p.m. ET)

Campeón: Dricus Du Plessis +105 vs. Israel Adesanya -125 – por el título mundial de peso medio de UFC

Steve Erceg -205 vs. Kai Kara-France +170

Mateusz Gamrot -325 vs. Dan Hooker +260

Jairzinho Rozenstruik -225 vs. Tai Tuivasa +185

Li Jingliang +250 vs. Carlos Prates -310

CARTEL PRELIMINAR (ESPN2, 8 p.m. ET)

Junior Tafa -120 vs. Valter Walker -100

Josh Culibao -160 vs. Ricardo Ramos +135

Casey O’Neill +150 vs. Luana Santos -180

Herbert Burns +550 vs. Jack Jenkins -800

PRIMERAS PRELIMINARES (ESPN+, 6:30 p.m. ET)

Tom Nolan -1200 vs. Alex Reyes +750

Ricky Glenn +165 vs. Song Kenan -200

Jesus Aguilar +185 vs. Stewart Nicoll -225