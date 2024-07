Momios UFC 304: Leon Edwards vs Belal Muhammad 2

En el UFC 304 tendrán lugar dos de las peleas de revancha más importantes de los últimos tiempos, ambas tras sendos finales prematuros en la primera vuelta.

Algunas de las mayores estrellas del deporte se dirigirán al octágono este fin de semana y, en este artículo, te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre el UFC 304.

Edwards ganó el título hace casi dos años con un espectacular nocaut por patada en la cabeza a Kamaru Usman en una pelea en la que estaba siendo dominado. Lo defendió contra él en una revancha en 2023, y luego superó a Colby Covington para su segunda defensa del título el pasado diciembre.

La pelea con Edwards es una revancha de 2021, cuando un golpe accidental en el ojo dejó a Muhammad sin poder continuar a los 18 segundos del segundo asalto. Muhammad ha ganado cinco combates consecutivos desde aquella pelea sin resultado, y en cuatro de ellos no era favorito.

Aspinall ganó el título interino de los pesos pesados el pasado noviembre contra Pavlovich. En una rara ocasión, defenderá el cinturón interino en lugar de pelear con el campeón Jon Jones para unificar los cinturones, ya que Jones está a la espera de una pelea con el ex campeón Stipe Miocic. Aspinall perdió contra Blaydes hace dos años esta semana cuando se lesionó la rodilla a los 15 segundos de la pelea.

Blaydes venció a Aspinall hace dos años esta semana, cuando el británico se lesionó la rodilla a los 15 segundos de la pelea. En marzo, volvió a la senda de la victoria con un nocaut técnico sobre Almeida, unos 11 meses después de que perdiera ante Sergei Pavlovich.

Programa de peleas del UFC 304

CARTEL PRINCIPAL (Pay-per-view, 10 p.m. ET)

Leon Edwards -250 vs. Belal Muhammad +205

Tom Aspinall -355 vs. Curtis Blaydes +280

Bobby Green -125 vs. Paddy Pimblett +105

Christian Leroy Duncan -140 vs. Gregory Rodrigues +120

Arnold Allen -250 vs. Giga Chikadze +205

CARTEL PRELIMINAR (ESPN2, 8 p.m. ET)

Daniel Pineda +330 vs. Nathaniel Wood -425

Bruna Brasil +285 vs. Molly McCann -360

Jake Hadley +165 vs. Caolan Loughran -200

Modestas Bukauskas -155 vs. Marcin Prachnio +130

PRIMERAS PRELIMINARES (ESPN+, 6 p.m. ET)

Oban Elliott +120 vs. Preston Parsons -140

Manel Kape +120 vs. Muhammad Mokaev -140

Kiefer Crosbie +295 vs. Sam Patterson -375

Lukasz Brzeski +225 vs. Mick Parkin -280

Alice Ardelean +155 vs. Shauna Bannon -190