Momios UFC 295: Jiri Prochazka vs Alex Pereira

La UFC regresa a la meca de los deportes de combate el sábado para el UFC 295 en Nueva York con un par de peleas por el título en la parte superior de la alineación.

UFC 295 tiene una tarjeta principal que comienza a las 10 pm ET y se transmite en ESPN + pago por evento. Los preliminares se retransmiten por ESPNews a partir de las 8 p.m. ET. Los PRIMEROS preliminares se retransmiten en ESPN+ a las 6:30 p.m. ET.

► Momios para el cartel completo de UFC 295

CARTEL PRINCIPAL (Pago por evento, 10 p.m. ET)

Jiri Prochazka (+105) contra Alex Pereira (-125) – por el título vacante de los semipesados

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 125 dólares a Alex Pereira.

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Jiri Prochazka se ganará 105 dólares.

Sergei Pavlovich (+100) contra Tom Aspinall (-120) – por el título interino de los pesos pesados

Jessica Andrade (+160) contra Mackenzie Dern (-190)

Matt Frevola (+175) contra Benoit Saint-Denis (-190)

Diego Lopes (+115) contra Pat Sabatini (-135)

Momios de la tarjeta preliminar de ESPNews

CARTEL PRELIMINAR (ESPNews, 8 p.m. ET)

Loopy Godinez (-140) contra Tabatha Ricci (+120)

Viacheslav Borshchev (+125) contra Nazim Sadykhov (-150)

Alessandro Costa (+115) contra Stephen Erceg (-135)

Jared Gordon (-175) contra Mark Madsen (+145)

Momios de la tarjeta preliminar de ESPN

CARTEL PRIMERAS PRELIMINARES (ESPN+, 6:30 p.m. ET)

John Castaneda (-155) contra Kyung Ho Kang (+130)

Kevin Borjas (+190) contra Joshua Van (-235)

Dennis Buzukja (+250) contra Jamall Emmers (-310)