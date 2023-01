Momios para UFC 283 de Brasil

Los corredores de apuestas no están seguros de qué hacer con las mayores atracciones que UFC 283 tiene que ofrecer.

El primer PPV de UFC del año, UFC 283 tiene una pelea estelar en la que el ex campeón Glover Teixeira se enfrentará a Jamahal Hill por el inesperado título vacante después de que UFC 282 no consiguiera aclarar la división del semicompleto.

En el combate coestelar, Deiveson Figueiredo y Brandon Moreno protagonizarán la primera cuadrilogía de la historia de la UFC, en la que lucharán por el título del peso mosca por cuarta vez tras un balance de 1-1-1 en sus tres primeros enfrentamientos.

Consulta a continuación las cuotas del cartel completo del UFC 285 para ver dónde están las mejores apuestas.

Cartel principal (ESPN+ PPV, 10pm EST)

Glover Teixeira (-105) contra Jamahal Hill (-115)

Deiveson Figueiredo (-110) vs Brandon Moreno (-110)

Gilbert Burns (-430) contra Neil Magny (+360)

Jessica Andrade (-475) contra Lauren Murphy (+375)

Paul Craig (+170) contra Johnny Walker (-200)

Preliminares (ABC/ESPN, 8pm EST)

Mauricio “Shogun” Rua (+165) contra Igor Poteria (-190)

Gregory Rodrigues (-350) contra Brunno Ferreira (+285)

Thiago Moisés (-300) vs Melquizael Costa (+250)

Jailton Almeida (-900) vs Shamil Abdurakhimov (+600)

Mounir Lazzez (+157) vs Gabriel Bonfim (-182)

Preliminares tempranos (UFC Fight Pass, 6pm EST)

Luan Lacerda (+285) vs Cody Stamann (-350)

Terrance McKinney (-125) vs Ismael Bonfim (+105)

Warlley Alves (-120) contra Nicolas Dalby (+100)

Josiane Nunes (-525) vs Zarah Fairn Dos Santos (+410)

Daniel Marcos (+140) vs Saimon Oliveira (-160)

UFC 283 se celebrará el sábado 21 de enero, con dos peleas por el título que tendrán lugar en pago por evento. La cercanía de estas probabilidades habla de lo competitivas que se espera que sean estas peleas.