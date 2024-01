Momios para Conor McGregor vs Michael Chandler

Los apostadores están favoreciendo a Conor McGregor para volver a la columna de victorias en su regreso.

McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) anunció que su pelea con Michael Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC) tendrá lugar en 185 libras junio en la Semana Internacional de la Lucha.

Según DraftKings, McGregor es -120 favorito, mientras que Chandler es un no favorito de +100. Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 120 dólares a Conor McGregor.

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Michael Chandler se ganará 100 dólares.

McGregor regresará por primera vez desde que se rompió la pierna en una derrota por TKO ante Dustin Poirier en julio de 2021, lo que marcará un despido de casi tres años cuando haga la caminata contra Chandler. McGregor no ha ganado un combate desde que terminó con Donald Cerrone con un TKO de 40 segundos en el peso welter en enero de 2020.

Si su pelea con Chandler ocurre en el peso medio, McGregor se unirá a Diego Sánchez y Kenny Florian como los únicos peleadores en la historia de UFC en competir en cuatro categorías de peso diferentes.

Chandler no ha competido desde una derrota por sumisión ante Dustin Poirier en UFC 281 en noviembre de 2022. Antes de eso, anotó un contendiente al Knockout del Año de Tony Ferguson en UFC 274. El ex retador al título de UFC y ex campeón de Bellator ha ganado bonos en cuatro de sus cinco peleas de UFC.