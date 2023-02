Momios para Burns vs Masvidal de UFC 287

Gilbert Burns (20-5 MMA, 13-5 UFC) y Jorge Masvidal (35-16 MMA, 12-9 UFC), ex aspirantes al título del peso welter, se enfrentarán en la pelea co- estelar del UFC 287 el 8 de abril y Gilbert Burns es el gran favorito contra Jorge Masvidal.

En DraftKings, Burns se abrió como un enorme favorito -435, por su parte, Masvidal es un no favorito +350. Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 435 dólares a Gilbert Burns.

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Jorge Masvidal se ganará 350 dólares.

No es la primera vez que Masvidal no es favorito en una pelea. De hecho, Masvidal ha cerrado como no favorito en ocho de sus últimos nueve combates. En esas peleas, Masvidal venció a Donald Cerrone, Darren Till y Ben Askren. En la actualidad, Masvidal atraviesa la peor racha de su carrera, con tres derrotas consecutivas: dos ante Kamaru Usman en peleas por el título y la más reciente ante Colby Covington en el UFC 272 el pasado marzo.

Burns fue capaz de recuperarse de su duro combate contra Khamzat Chimaev en UFC 273 con una rápida victoria por sumisión sobre el veterano Neil Magny en UFC 283 en enero.