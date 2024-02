Momios Alex Pereira vs Jamahal Hill de UFC 300

Alex Pereira es favorito para retener su título de peso semicompleto contra Jamahal Hill en el evento principal de UFC 300, pero no por un gran margen.

El director ejecutivo de la UFC, Dana White, sorprendió a muchos el pasado sábado al hacer un anuncio inesperado para la histórica cartelera del 13 de abril en Las Vegas. Pereira (9-2 MMA, 6-1 UFC) intentará hacer su primera defensa exitosa del título de las 205 libras contra el ex campeón Hill (12-1 MMA, 6-1 UFC), que se vio obligado a dejar vacante el cinturón tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles en julio.

A pesar de la grave lesión de Hill y de su acelerado regreso al octágono, «Sweet Dreams» no se encuentra demasiado descontado por los corredores de apuestas.

La línea de apuestas inicial de DraftKings.com tiene a Pereira como favorito con -162, Hill, por su parte, vuelve como el no favorito +136. Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 162 dólares a Alex Pereira.

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Jamahal Hill se ganará 136 dólares.

Hill, de 32 años, no compite desde enero de 2022, cuando ganó el cinturón vacante del peso semipesado por decisión unánime ante Glover Teixeira en UFC 283. Pereira, de 36 años, que es alumno de Teixeira, intentará vengarse de su entrenador y registrar una primera defensa de su cinturón, algo que no pudo lograr durante su primer reinado por el título de la UFC en la división de peso medio.

UFC 300 se celebrará en el T-Mobile Arena con un programa principal de pago por evento tras los preliminares en ESPN.

El cartel más reciente de la monumental cartelera incluye:

Campeón Alex Pereira vs Jamahal Hill – por el título de peso semicompleto

Campeón Justin Gaethje vs. Max Holloway – por el título BMF

Campeón Weilli Zhang vs Xiaonan Yan – por el título de peso paja

Charles Oliveira contra Arman Tsarukyan

Kayla Harrison contra Holly Holm

Calvin Kattar contra Aljamain Sterling

Jiri Prochazka contra Aleksandar Rakic

Diego Lopes contra Sodiq Yusuff

Jessica Andrade contra Marina Rodríguez

Bobby Green contra Jim Miller

Cody Brundage contra Bo Nickal

Deiveson Figueiredo contra Cody Garbrandt