Momios UFC 311: Islam Makhachev vs Arman Tsarukyan

El UFC 311 se celebrará el próximo sábado por la noche en Inglewood, California, y a continuación te ofrecemos los momios para la cartelera completa de la pelea.

En el evento principal hay una pelea por el título de peso ligero cuando el actual campeón Islam Makhachev revancha Arman Tsarukyan, a quien derrotó previamente por decisión unánime en una competitiva ‘Fight Of The Night’ que marcó el debut del retador en UFC en 2019.

Makhachev no ha mostrado signos de que su dominio disminuya desde que ganó el título de peso ligero en 2022. Ya ha ganado por decisión unánime a Tsarukyan en abril de 2019.

El debut de Tsarukyan en la UFC en 2019 ocurrió contra Makhachev, y cayó en una decisión unánime de la Pelea de la Noche. Ha ganado nueve de 10 desde entonces para hacer que la revancha por el título sea inevitable.

También hay acción por el título en el evento coestelar con el campeón de peso gallo Merab Dvalishvili buscando hacer su primera defensa exitosa del cinturón contra el invicto Umar Nurmagomedov.

Tras ganar por decisión a los ex campeones Aldo, Yan y Cejudo, Dvalishvili se impuso a Sean O’Malley por el cinturón después de que éste se lo arrebatara a su compañero y amigo Aljamain Sterling. Sin embargo, en su primer intento de defensa es un perdedor considerable en los momios.

Nurmagomedov intentará convertirse en el último miembro de su familia y de su famoso equipo en ganar un gran título de las MMA, justo antes de que su compañero Islam Makhachev defienda su cinturón.

Dos ex campeones del peso semipesado se verán las caras en el combate principal, en el que Jiri Prochazka se enfrentará a Jamahal Hill. Ambos estarán en la búsqueda de una victoria que los lleve nuevamente a pelear por el título de peso semicompleto,



Beneil Dariush, que viene de dos derrotas en el primer asalto por la vía de los golpes, ha sugerido que podría plantearse retirarse si no consigue una victoria contra Renato Moicano, que lleva una racha de cuatro victorias consecutivas.

Kevin Holland, que viene de una derrota por nocaut técnico, abrirá la cartelera principal con una pelea contra Reiner de Ridder, ex campeón de dos divisiones de ONE FC que logró una victoria en su debut en la UFC a finales del año pasado.

Consulta a continuación los momios para el programa completo de peleas del UFC 311.

CARTEL PRINCIPAL (Pay per view, 10 p.m. ET)

Campeón: Islam Makhachev -425 vs. Arman Tsarukyan +315 – Por el campeonato mundial de peso ligero de UFC

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar cien dólares se debe apostar 425 dólares a Islam Makhachev.

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada cien dólares apostados, es decir, que por cada cien dólares que se apuesta en favor de Arman Tsarukyan se ganará 315 dólares.

Campeón: Merab Dvalishvili +275 vs. Umar Nurmagomedov -370 – Por el campeonato mundial de peso gallo de UFC

Jamahal Hill -105 vs. Jiri Prochazka -115

Beneil Dariush +165 vs. Renato Moicano -195

Kevin Holland -120 vs. Reinier de Ridder +100

CARTEL PRLEIMINAR (ESPN2, 8 p.m. ET)

Billy Elekana +235 Bogdan Guskov -305

Raoni Barcelos +750 vs. Payton Talbott -1500

Jailton Almeida -450 vs. Serghei Spivac +325

Azamat Bekoev vs. Zach Reese TBD

PRIMERAS PRELIMINARES (ESPN+, 6 p.m. ET)

Grant Dawson -320 vs. Diego Ferreira +250

Ailin Perez +165 vs. Karol Rosa -195

Muin Gafurov +325 vs. Rinya Nakamura -450

Bernardo Sopaj -380 vs. Ricky Turcios +280

Clayton Carpenter +250 vs. Tagir Ulanbekov -320