La primera vez que Angelo Dawkins y Montez Ford trabajaron juntos como pareja fue el 8 de septiembre de 2016 en un evento no televisado de NXT. Dawkins llevaba entonces casi cuatro años en la marca amarilla, durante los cuales luchó de forma individual o haciendo pareja con otros luchadores. Incluso formó un equipo con Sawyer Fulton llamado The Shoot Nation. Ford solo llevaba un año y esa fue su segunda lucha. Tuvieron carreras muy diferentes hasta que se aliaron, pero desde entonces han estado siempre juntos.

Y parece que juntos alcanzarán la cima de la división de parejas. Lo hicieron entre cuerdas de color amarillo y lo harán con las rojas o las azules. Al menos ese parece ser el camino que llevan. Pero más que sobre su futuro ahora hablamos acerca de su pasado, de cómo nació The Street Profits. Esto mismo contaron los dos en After The Bell.

► Cómo nació The Street Profits

Ford revela que todo comenzó cuando en una clase de promos todos se dieron cuenta de que ambos usaban los mismos zapatos, los mismos mocasines.

«Para la clase de promos me puse mi atuendo de luchador y estaba molesto porque no me había puesto un traje. Cuando nos llevaron arriba para la clase tenía puesto ropa de gimnasia, pantalones cortos y moscasines. Recuerdo estar sentado allí y escuché que alguien decía: ‘Hola, Hawkins, mira, él también está usando mocasines. Es perfecto para los dos’. Entonces miré a Dawkins y estaba en plan: ‘Si…ya lo veo'».

Añade que la empresa enseguida se dio cuenta de que tenían que armar una pareja con ellos, lo cual ellos aceptaron con mucho gusto, teniendo en cuenta además que se conocían de antes.

En un primer momento, Ford era conocido como Kenneth Crawford, de hecho, cuando empezaron a formar pareja todavía mantenía ese nombre. Con ese nombre tuvo su primera oportunidad por el Campeonato de Parejas NXT, aunque no fue acompañado de Dawkins, sino de Velveteen Dream, entonces conocido como Patrick Clark. Una vez incluso se enfrentaron los ahora aliados en un combate por equipos. La alianza comenzó enseguida después de su primer combate juntos, pero los Street Profits no nacieron hasta casi un año después.