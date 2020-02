Pocas Superestrellas que continúan en activo en WWE tienen una carrera tan longeva en la empresa como Kofi Kingston, han vivido tantos momentos grandes como este veterano que un día entrará al Salón de la Fama. Y esperamos que lo haga en dos ocasiones: por su cuenta y como miembro de New Day. Pero ese es un tema que trataremos en unos años. Si hablamos de momentos, no tenemos que irnos demasiado lejos para recordar el último: su victoria en WrestleMania 35 para coronarse Campeón WWE. Fue el más grande de su vida como luchador.

Hablar de momentos no es hablar de cualquier cosa y si bien el mencionado fue el más importante ha tenido muchos más. Buenos y malos, claro. Ahora hablamos de los segundos. Porque en el reciente episodio del The New Day: Feel The Power, el ahora Campeón de Parejas SmackDown habló del momento de más dolor de su aventura como Superestrella. Quizá algunos lo adivinen.

► Momento más doloroso de Kofi Kingston

Y volvemos a su victoria por el Campeonato WWE porque ocurrió poco antes. ¿Recuerdan cuando Vince McMahon lo obligó a pasar por aquel Gauntlet Match?

Dicho momento ocurrió cuando Erick Rowan lo golpeó con una silla.