Molly McCann habla de su retiro tras UFC Londres

Molly McCann fue brutalmente honesta consigo misma al explicar por qué decidió retirarse después de UFC Fight Night 255.

McCann (14-8 MMA, 7-7 UFC) fue derrotada en el primer asalto por Alexia Thainara (12-1 MMA, 1-0 UFC) , quien la reemplazó con poca antelación, en la cartelera principal del sábado en The O2 de Londres. Esta derrota marcó la cuarta de McCann en sus últimas cinco peleas.

La jugadora de 34 años sorprendió a todos al anunciar que colgaría los guantes, haciendo llorar a su compañero de equipo y buen amigo Paddy Pimblett. McCann habló sobre su decisión de retirarse.

“Cuando me rompí la pierna el año pasado, me costó muchísimo recuperarme, y fue muy duro para mi cuerpo; no soy una jovencita. Lo di todo y todo seguía rompiéndose en el campamento. Las cosas iban mal. Simplemente di lo mejor de mí misma y, estando ahí, me sentí bien. Estaba motivada. Pero ser superada en el primer round significa que no soy lo suficientemente buena para estar ahí, y eso está bien”.

«No estoy aquí para maquillar. Estoy aquí para ganar, y si no gano y peleo así, no merezco usar los guantes, en mi opinión. Este es el mejor del mundo, y no importa lo que haya hecho en el pasado ni adónde haya llevado este deporte. No vives de tus actuaciones pasadas, vives de las actuales, y ahora mismo no soy lo suficientemente buena«.