Molly Holly siente completa su carrera en WWE TV

Molly Holly viene trabajando como productora de la WWE desde 2021 tras una gran carrera como luchadora durante la cual fue dos veces Campeona WWE y una vez Campeona Hardcore. Una carrera que puede no haber terminado pues está abierta a retornar nuevamente, de manera eventual, a los encordados, como señala en su reciente aparición en Busted Open Radio. Aunque aclara que ahora mismo prefiere continuar con su rol actual ya que siente que sus tiempos en la televisión están completos.

> Molly Holly prefiere ser productora de WWE

“Siempre digo: ‘si el precio es correcto’ [tener otro combate]. No, me siento muy completa en mi carrera televisiva. Siento que he logrado todo lo que quería. No creo que haya nada que pueda hacer ahora que sea mejor que lo que hice cuando estaba en mi 20 años. Algunas personas nacen para ser una estrella y llevan el mundo del espectáculo en la sangre, yo realmente no. Me encanta estar detrás del escenario. No siento la necesidad de estar en la televisión. Estuve de acuerdo en que Nikki ASH me diera una paliza en el Royal Rumble del año pasado.

“Sin embargo, solo esos 30 segundos de acción dolieron mucho. Hizo todo muy bien, no fue por su nivel de habilidad, fue solo que no estoy condicionada para eso. Regresé a mi hotel y sentí que estaba en un accidente automovilístico, simplemente sentada en mi cama y sin saber qué día de la semana era. Fue duro. Aunque lo haré si las circunstancias son las correctas, y bromeo diciendo que si el pago es correcto, pero en realidad, prefiero no estar frente a la cámara“.

¿Te gustaría que Molly Holly volviera a luchar en la WWE?