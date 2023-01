Últimamente, hemos estado hablando mucho de Molly Holly, la miembro del Salón de la Fama de la WWE que en la actualidad se desempeña como productora de la compañía, aunque no ha colgado de todas las botas, pues recientemente se mostraba dispuesta a luchar en el Royal Rumble 2023, aclarando entonces que no había recibido la llamada. También estuvo señalando los cinco combates de ensueño que tiene. O contando qué aporta particularmente en su rol. Y rememorando cómo fue trabajar como valet de William Regal.

► Las bromas sexuales de Jerry Lawler a Molly Holly

Ahora lo seguimos haciendo para recordar o descubrir que Jerry Lawler solía hacer bromas sexuales sobre ella cuando ella luchaba y él era comentarista. Bromas que en la actualidad no se hacen dados los tiempos en los que vivimos. Y muchos podrían pensar que a Molly Holly le molestaban, pero no dijo nada porque no quería causar problemas, y ahora que tiene la oportunidad, cuenta la verdad. Nada más lejos de la realidad. Hablando recientemente en Highspots Sign It Livestream apuntaba que nunca tuvo inconveniente con ello.

“‘Wow, Molly realmente está derramando su corazón’ (recuerda Holly una broma de Lawler cuando lucía escote). Siempre me ha gustado Jerry y sabía que tenía un trabajo que hacer y lo hizo bien. No me importaban particularmente las cosas que decía, pero nunca lo sostuve personalmente en su contra. Su trabajo era entretener al grupo demográfico que estaba viendo el programa y, en ese momento, todo eso era culturalmente aceptable y divertido. No hay problema con eso, aunque preferiría que hablaran de mi atletismo. Era lo que era para la época”.

¿Os gustaría que Molly Holly luchara nuevamente en la WWE?