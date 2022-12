¿Molly Holly estará luchando en Royal Rumble 2023?

La carrrera de Molly Holly como luchadora de WWE fue del 2000 a 2005. En 2009 hizo su retorno (a los encordados, apariciones ocasionales siempre ha hecho) para luchar en el combate Miss WrestleMania Battle Royal en WrestleMania 25. En 2018 luchó tanto en el Royal Rumble como en Evolution; y en CHIKARA King Of Trios. Y tanto en 2020 como en 2022 estuvo nuevamente en el Rumble. Ahora la pregunta es: ¿lo hará también en 2023? De ello estuvo hablando ella recientemente en un evento virtual de firma de autógrafos en K&S WrestleFest.

► Molly Holly habla de Royal Rumble 2023

“Le dije al equipo de redacción creativa que si tengo que estar en él, necesito un aviso previo porque me duele pasar de no hacerlo durante mucho tiempo y luego ser arrojada allí. Así que no me han dado ningún aviso hasta el momento, y se está acercando a ese momento, así que será mejor que me digan pronto si voy a tener que estar en él».

La miembro del Salón de la Fama, que sigue trabajando como productora, también comentó una ocasión en que la compañía solo le dio seis días de aviso:

«La menor cantidad de aviso que me han dado para un Rumble es de seis días. Voy a la cabina de bronceado, trato de no quemarme demasiado. Voy a comprar bronceador, me blanqueo los dientes, reviso los atuendos anteriores para ver si puedo alumbrarlos o animarlos de alguna manera porque no hay forma de que pueda encontrar una costurera en esa cantidad de tiempo y llorar mucho [risas]».

¿Os gustaría ver a Molly Holly luchando en Royal Rumble 2023?