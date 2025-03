El cartel de WWE Elimination Chamber: Toronto es:

The Rock no va a tener un combate pero sí acudirá al evento premium para recibir la respuesta de Cody Rhodes después de pedirle al Campeón Indiscutible que le diera su alma.

WWE Hall of Famer @trishstratuscom comes home to TORONTO this Saturday for tag team action at #WWEChamber! 🎟️ https://t.co/GB7NOiJd1n pic.twitter.com/V0he43feQ8 — WWE (@WWE) February 28, 2025

► ¿Demasiado protagonismo?

Todos van a tener su hueco en la velada pero en un reciente anuncio WWE ha posicionado a «The Final Boss» como el único protagonista del mismo, lo que indica que lo ven como la pieza más importante del show, algo que no es descabellado teniendo en cuenta quién es la megaestrella de Hollywood e icono de la lucha libre profesional.

Y si bien hay muchos más anuncios con todas las Superestrellas involucradas y ese es solo uno más, algunos en la compañía se han molestado por ello, según señala Dave Meltzer en el boletín de esta semana del Wrestling Observer:

“Hubo varias personas molestas internamente esta semana cuando el anuncio principal de Elimination Chamber eliminó a todos del anuncio y fue reemplazado por un nuevo anuncio con solo la foto de Dwayne Johnson”.

¿Entienden la molestia de esas personas?