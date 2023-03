Mokaev sufrió desgarro del ligamento cruzado medio

Muhammad Mokaev sufrió otra lesión, pero no dejará que eso descarrile su actividad. Durante su pelea con Jafel Filho en UFC 286 en Londres, Mokaev (9-0 MMA, 4-0 UFC) quedó atrapado en una barra de rodilla apretada en el round 3, pero el joven prospecto se negó a hacer tapping. Mokaev finalmente luchó para salir de eso y aseguró su propia sumisión que terminó la pelea .

Sin embargo, Mokaev no salió ileso. El joven de 22 años reveló que sufrió un desgarro parcial del ligamento cruzado medio de grado 2 en la rodilla izquierda y espera una recuperación de 6 a 8 semanas.

“¡UFC, estoy listo para los 10 mejores oponentes! ¡Estaré listo para pelear, voy y tengo hambre! ¡No estoy aquí para grabar o retirarme de cada lesión! ¡Estoy aquí para convertirme en un campeón!”

Mokaev tuvo que lidiar con una adversidad similar en el período previo a su pelea con Filho. Mokaev se dislocó el hombro tres meses antes de la pelea, pero prometió hacerlo de todos modos. Con la victoria sobre Filho, Mokaev ahora tiene marca de 4-0 en el UFC con tres sumisiones.

Su búsqueda de un oponente clasificado continúa, ya que Mokaev lanzó un desafío a cualquiera que se encuentre entre los 15 primeros, incluido Matt Schnell.

“ ¡ Aún no he escuchado nada de los 15 mejores oponentes! Imagínese a un chico de 22 años llamando a todos estos viejos y todavía callados.

— Muhammad Mokaev (@muhammadmokaev) March 25, 2023