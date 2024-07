Mokaev se disculpa y a UFC que lo vuelva a contratar

Muhammad Mokaev se encuentra en la poco envidiable posición de intentar cambiar la opinión del CEO de UFC, Dana White.

Mokaev cumplió con su contrato en UFC el fin de semana pasado en UFC 304, donde obtuvo una victoria mediocre sobre su rival Manel Kape. La pelea tuvo mucho calor antes de UFC 304, incluida una confrontación en un hotel que se volvió física, pero Mokaev y Kape no estuvieron a la altura en la noche de la pelea.

Después, White aludió a “cosas que sucedieron detrás de escena” con Mokaev durante “los últimos meses” – no su estilo de pelea – como la razón principal por la cual los programadores de UFC “no quieren volver a contratarlo”.

«Creo que la PFL conseguirá un gran jugador invicto«.

El martes en X, Mokaev se disculpó por instigar la pelea en el hotel entre su equipo y el de Kape en Manchester.

https://x.com/muhammadmokaev/status/1818266553902637170?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1818266553902637170%7Ctwgr%5Ec68ed1d6652255c52f67619fa2458ac2cc26479e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmmajunkie.usatoday.com%2F2024%2F07%2Fufc-news-muhammad-mokaev-apologizes-hotel-brawl-pleads-re-signed

Esta es la primera vez que golpeé fuera de la jaula, fue más personal.

¡Él fue quien me dio un cabezazo cinco días antes de la pelea con Pérez cuando fui a estrecharle la mano en Las Vegas!

Entiendo que lo que pasó en el hotel está mal y me disculpo con la UFC, pero hay algunas noches en las que no dormí porque alguien me trató así, nunca me han dado un golpe bajo en la calle.

Nunca dejaré que nadie me intimide y yo nunca intimidé a nadie, pero lo que haya pasado, pasó, no quiero seguir haciéndolo, ¡pero aprenderé una gran lección de ello!

Lo que aumenta el drama es el hecho de que la disculpa de Mokaev se produjo apenas un par de horas después de que su manager, Tim Simpson, respondiera a un informe sin fundamento de que el anuncio de White posterior a UFC 304 fue motivado por Simpson negociando con la PFL mientras Mokaev todavía estaba bajo contrato con la UFC, diciéndole a Damon Martin de MMA Fighting que es «completamente falso».

https://x.com/muhammadmokaev/status/1818233764897501570?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1818233764897501570%7Ctwgr%5Ec68ed1d6652255c52f67619fa2458ac2cc26479e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmmajunkie.usatoday.com%2F2024%2F07%2Fufc-news-muhammad-mokaev-apologizes-hotel-brawl-pleads-re-signed

Mi sueño es ser campeón de la UFC

¡Los rechazo a todos porque UFC me dio la plataforma para dar a conocer mi nombre y ganar dinero para alimentar a mi familia!

Por cierto, la PFL no tiene división de peso mosca ¡

Todos estos periodistas que inventan esta mierda son idiotas!

¡Espero que Dana me vuelva a fichar, mi sueño es ser campeón!

Mokaev, de 24 años, firmó con la UFC en 2022, como profesional con marca de 5-0 y ha seguido prosperando con siete victorias en la UFC para llevar su récord a 12-0. Derrotó a Cody Durden, Charles Johnson, Malcolm Gordon, Jafel Filho, Tim Elliott y Alex Pérez antes de la UFC 304 mientras escalaba posiciones en la clasificación de las 125 libras hacia una oportunidad por el título que podría no suceder nunca si White se mantiene fiel a su palabra.