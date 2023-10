Mokaev quiere ser suplente para la pelea entre Pantoja y Royval

Muhammad Mokaev quiere el oro de UFC alrededor de su cintura lo antes posible, y está dispuesto a hacer todo lo posible para lograrlo.

Mokaev, un contendiente en ascenso de peso mosca, espera que UFC lo use como respaldo para la próxima pelea por el título de peso mosca entre el campeón Alexandre Pantoja y Brandon Royval el 16 de diciembre en el evento co-estelar de UFC 296 en Las Vegas.

«Estoy listo. Nunca me ha faltado el peso; incluso en mi debut contra Cody Durden llegué al peso del campeonato. Puedo hacerlo. Si quieren, puedo ser respaldo, en cualquier pelea que quieran”.

Esta solicitud se produce después de que Mokaev (10-0 MMA, 5-0 UFC) sometiera al ex retador al título de UFC Tim Elliott (19-13-1 MMA, 8-11 UFC) en la cartelera preliminar del UFC 294 del sábado en Etihad Arena. Fue su quinta victoria consecutiva desde que ingresó a UFC en 2022.

«Emociones increíbles. Me siento muy feliz. Todavía no creo haber dado mi rendimiento completo. Intentaron intimidarme. No intentan pelear conmigo con IQ de lucha. Estos muchachos piensan, ‘OK, este joven, sobrevalorado, sobrevalorado por quinta vez dentro del octágono de UFC…’ No trabajan de forma inteligente. Por eso tengo que triturarlos”.