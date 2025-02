Ya publicamos que Alexa Bliss renovó a largo plazo con la WWE a través de un breve reporte de nuestro compañero Sean Ross Sapp de Fightful: «Alexa Bliss firmó un nuevo contrato a largo plazo con WWE la mañana del sábado y fue trasladada a Indianápolis, según confirmó Fightful con fuentes dentro de WWE y cercanas a Bliss. Ambas partes habían estado negociando durante semanas y WWE incluso había preparado mercancía para ella, pero las conversaciones llegaron a un punto muerto. El acuerdo fue concretado por Mojo Muhtadi y Steve Kaye de Paragon Talent».

Ahora, tenemos más información gracias precisamente a Dean «Mojo» Muhtadi, mejor conocido como la ex Superestrella de WWE Mojo Rawley. Ya hace tiempo que se dedica a la representación de atletas y «The Goddess» es una de sus muchos clientes. En una reciente publicación en redes sociales, él confirma la noticia anterior:

«¡Las mayores felicitaciones a mi amiga, mi compañera de fiesta y mi clienta Alexa Bliss no solo por el nuevo contrato, sino también por esa ovación que hizo estallar el techo en el Royal Rumble! ¡Fue absolutamente ensordecedora! Ha sido un camino largo y gratificante, ¡y lo mejor está por venir! ¡Gracias por confiar en mí, Steve Kaye y nuestra compañía Paragon Talent como tu representación! ¡Ahora vamos a celebrar!!!».

The biggest congrats to my friend, my party partner, and my client @AlexaBliss_WWE on not only the new contract, but also a pop that blew the roof off of the Royal Rumble. Absolutely deafening!!!!! It’s been a long and rewarding road with the best yet to come! Thanks for trusting… pic.twitter.com/0tuvX6zqCm

— Dean “Mojo” Muhtadi (@MojoMuhtadi) February 3, 2025