Es casi sorprendente que sigan pasando las semanas y que no exista ningún tipo de solución de continuidad en la actual aventura de Erick Rowan. Tan sólo aparece, apaliza a un luchador local y se va sin dar ninguna pista, sin contar nada acerca de lo que esconde en la caja que siempre le acompaña. Y no podemos considerar como un nuevo capítulo el que Mojo Rawley viera lo que se oculta dentro. Porque eso no conducirá a la historia a ningún sitio, es solo un intento de crear expectación alrededor, lo cual se hace complicado viendo lunes tras lunes lo mismo.

► Mojo Rawley descubrió el secreto de Rowan

Ni siquiera tiene mucho sentido que el pelirrojo permitiera a su compañero de vestidor que echara un vistazo por las buenas después de ver lo que ha hecho con sus oponentes hasta ahora cuando ni siquiera habían tenido la oportunidad de mirar. Pero eso es lo que ocurrió anoche y no podemos evitar seguir hablando de ello, sobre todo porque Rawley ha hecho una publicación en Twitter al respecto.

Don’t ask. I’m not telling. I don’t wanna talk about it. All I can say is there is something wrong with @ERICKROWAN. Something REALLY wrong with Rowan. @WWE #RAW #WTF — Dean Muhtadi (@MojoRawleyWWE) January 7, 2020

«No pregunten. No voy a decir nada. No quiero hablar de ello. Todo lo que puedo decir es que algo está mal con Erick Rowan. Algo está REALMENTE mal con Rowan«.

Ojalá esto lleve a un nuevo capítulo. Quizá el ex jugador de la NFL hable de más en los próximos días, se vaya de la lengua con algún luchador, provocando la ira de Rowan. Pero no esperamos que así sea porque, ¿tendrían ambos una rivalidad? De ninguna manera. Por lo tanto, nos remitimos a lo comentado antes, esto ha sido para nada. WWE sigue dando oportunidades al ex Wyatt Family, lo cual no podemos criticar, él está haciendo lo que puede con lo que le dan. Pero sí podemos criticar lo poco que le están dando para trabajar.

Hablando de luchadores locales, ¿quién es realmente al que enfrentó anoche?

«En Raw: Erick Rowan venció rápidamente a KJ Orso, quien fue forzado a mirar dentro de su caja después del combate. KJ es Fuego del Sol. El año pasado, Fuego competía de forma regular en Metroplex Wrestling, World Class Revolution, WFC y World Class Revolution».

Previously KJ/Fuego ran a YouTube channel, KBW (Kids Backyard Wrestling) where he was once known as KAGE. The KBW channel currently has more than 154,000 subscribers. #WWE #RAW #WWERAW pic.twitter.com/ZY1EbFB1u7 — The Local Competitor (@LocalCompWWE) January 7, 2020