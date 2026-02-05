Mochizuki Jr recibe reconocimiento por acto heroico

La joven estrella de Dragon Gate, Mochizuki Jr., fue reconocido por las autoridades de la ciudad de Himeji, en la prefectura de Hyogo, por un acto heroico.

► Mochizuki Jr fue reconocido por la ciudad de Himeji

En noviembre pasado, hubo un conato de incendio en la puerta principal del Castillo de Himeji, éste incendio fue comenzado por un desconocido.

Mochizuki Jr. se encontraba en esa zona ya que quería mostrarle el Castillo a un luchador estadounidense, cuando se topó con el incidente.

El castillo de Himeji es un castillo japonés localizado en la ciudad costera de Himeji en la prefectura de Hyogo, a unos 47 km al oeste de Kobe. Es una de las estructuras más antiguas del Japón medieval que aún sobrevive en buenas condiciones; fue designado como Patrimonio de la Humanidad​ por la Unesco en 1993, también es un sitio histórico especial de Japón y un Tesoro Nacional. Junto con el castillo de Matsumoto y el castillo de Kumamoto, es uno de los «Tres Famosos Castillos» de Japón, y es el más visitado del país.

En el momento del incidente, Mochizuki Jr. pensó que estaban encendiendo linternas en el puente Sakuramon sobre el foso. Pero al ver que eran llamas y que un hombre huía frenéticamente por el puente, se dirigió al fuego y lo apagó, enseguida llamó al número de emergencias y aún intentó perseguir al perpetrador, pero éste escapó.

Más tarde, el hombre fue identificado por la comisaría de Himeji y puesto a disposición de la fiscalía por cargos por daños materiales a un monumento histórico.

A Mochizuki Jr. le fue entregada una carta de agradecimiento del alcalde Kiyomoto en el ayuntamiento de Himeji, por salvaguardar un tesoro nacional.

Mochizuki Jr. manifestó:

Solo lo denuncié, no hice nada especial, pero me alegro de que el responsable haya sido enviado a la fiscalía.

Mochizuki Jr. cuenta con 23 años de edad y es un luchador de segunda generación, hijo del veterano Masaaki Mochizuki. Actualmente es poseedor del Campeonato Open the Triangle Gate junto con Ben-K y Hyo de la facción Peace & Love.