MLW y su dardo a WWE durante Fury Road 2025

Bajo este contexto luchístico actual de dos grandes bloques en competencia, WWE & AAA & TNA & NOAH vs. AEW & ROH & NJPW & CMLL (reduciendo el escenario a los cuatro elementos principales de cada uno), algunos se preguntaban si MLW se había posicionado. Y la promotora acabó de confirmarlo durante la emisión de su evento Fury Road.

Grabado dos semanas atrás desde el NYTEX Sports Centre en North Richland Hill (Texas, EEUU), no había trascendido cierta promo de César Durán, presidente de MLW, al inicio del show, dirigiéndose al público.

«Vosotros amáis Major League Wrestling y Major League Wrestling os ama. Tenemos un legado por hacer esta noche. Y mientras otra compañía se lleva su gran show a Arabia Saudita para tomar ese dinero ensangrentado, ¡nosotros venimos aquí a lo auténtico, a Texas!»

Y el respetable aplaudió lo dicho por Durán, conocedor de la noticia reciente de que WWE celebrará WrestleMania 43 en dicho país asiático, entre numerosas críticas de parte de propios y extraños. Pero la empresa tiene 250 millones de razones para llevar por primera vez su magno evento fuera de Norteamérica.

► Resultados MLW Fury Road 2025

Seguidamente, todo lo que dio de sí MLW Fury Road 2025.