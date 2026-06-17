MLW Fusion se transmitirán en NJPW World a partir del 22 de junio

MLW Fusion, el programa insignia semanal de Major League Wrestling se transmitirá a través del stream NJPW World.

► MLW Fusion tendrá una nueva plataforma de difusión

Este anuncio de una alianza histórica en materia de contenido que llevará MLW Fusion a NJPW World, la plataforma de streaming global de New Japan Pro-Wrestling. Hace casi un mes, la empresa del león anunció que su stream ya no transmitiría los eventos de AEW.

Será a partir del 22 de junio, cuando comiencen a emitirse los episodios de MLW Fusion en NJPW World todos los lunes al mediodía hora de Japón, lo que permitirá a los usuarios de NJPW World de todo el mundo puedan acceder a ellos.

Este acuerdo coincide con la celebración por tres años de alianza entre ambas empresas. Haciendo un balance general, este convenio ha resultado positivo, tanto en intercambio de luchadores como en experiencias conjuntas.

A decir de Court Bauer, director ejecutivo de MLW, esta nueva etapa de colaboración es sumamente prometedora:

Los últimos tres años de la alianza de MLW con New Japan Pro-Wrestling han sido increíblemente positivos para nuestros luchadores, nuestros fans y ambas organizaciones. La llegada de MLW Fusion a NJPW World consolida ese impulso, ofreciendo a los fans de la lucha libre de primer nivel en una plataforma excepcional. Quiero agradecer al Sr. Sugabayashi y al equipo de NJPW su colaboración, apoyo y continua amistad. Este es un periodo transformador para la lucha libre profesional, donde las alianzas y las amistades unen a las promociones, dan lugar a combates excepcionales y crean nuevas oportunidades para luchadores, fans y organizaciones de todo el mundo.

MLW Fusion continuará transmitiéndose gratis todos los sábados a las 6:05 p. m. (hora del Este en YouTube) y a las 10 p. m. (hora del Este) en beIN Sports en Estados Unidos, y también se transmite en VEEPS. La ventana de NJPW World añade una presencia global adicional en streaming a una cartera de distribución que ya abarca VEEPS, YouTube y beIN Sports.

El primer episodio de MLW Fusion en NJPW World será el especial de dos horas de MLW Fusion 200, se estrena el 22 de junio y estará disponible gratis en la plataforma.

MLW Fusion 200 “Choose Violence”, se transmitirá como una presentación especial de dos horas con encuentros muy importantes. La presencia del CMLL será de suma importancia para este atractivo evento.

Después de que Alex Hammerstone arruinara la lucha por el Campeonato Mundial MLW, Killer Kross, Matt Riddle y la franquicia caída se encuentran bajo el mismo techo, y ninguno está contento. Además el poderoso Alex Hammerstone se enfrentará a la leyenda de la lucha libre Último Guerrero. Místico, el mejor luchador mexicano del siglo XXI, combatirá a su máximo rival, Templario, en una clase magistral de lucha libre. Blue Panther expondrá el Campeonato Nacional MLW respondiendo al desafío de Austin Aries. Los espectaculares Soberano Jr. y Neón chocarán en una exhibición de acrobacias aéreas.

Este episodio tan importante también contará con el regreso de Mads Krule Krugger, el comienzo de la «Caza de Monstruos» de Shotzi y el siguiente capítulo de la guerra de CONTRA Unit contra MLW tras su ataque al presidente de la compañía, Cesar Duran.