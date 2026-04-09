MLW revela su equipo para enfrentar al CMLL en Arena México

MLW dio a conocer a los integrantes de su contingente para el evento interpromocional ante el CMLL, que se celebrará el próximo 1 de mayo de 2026 en la Arena México.

Este anuncio marca un paso más rumbo a la segunda edición de este choque entre empresas, que el año pasado dejó combates de alto nivel y momentos destacados, incluyendo el enfrentamiento entre Místico y Kushida.

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El equipo de MLW estará conformado por una mezcla de experiencia internacional, talento joven y poder físico, con nombres reconocidos dentro del circuito global:

Entre los nombres más destacados se encuentra Kushida, quien ya sabe lo que es presentarse en la Arena México, así como Donovan Dijak y Bishop Dyer, una de las duplas más dominantes de la empresa estadounidense.

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Aunque todavía no se han confirmado los combates, se espera que en las próximas semanas se anuncie la cartelera completa, con enfrentamientos directos entre estrellas de ambas promociones.

La Arena México volverá a ser el escenario de este evento, consolidando la alianza entre MLW y el CMLL, que ha permitido el intercambio de talento y la creación de rivalidades internacionales.