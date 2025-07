MJF: «¿Contraprogramar? Yo haría lo mismo que WWE»

Maxwell Jacob Friedman no entiende a quienes juzgan a la WWE por programar eventos el mismo día que AEW como Saturday Night’s Main Event con All In: Texas. Tony Khan mostraba recientemente que no le preocupa ya que está enfocado únicamente en ofrecer los mejores shows en su empresa.

Veamos ahora el punto de vista del «Better Than You» según sus palabras a Scott Fishman en TV Insider:

¿Te refieres a los programas que están al aire exactamente al mismo tiempo que nosotros, aunque ellos dicen que no somos competencia? ¿Qué pienso al respecto? Creo que es una práctica comercial inteligente. Le doy mucho crédito al viejo San Nicolás y a Trips. Al final del día, si puedes aplastar a tu competencia, estás haciendo lo necesario. Dios sabe que yo lo haría. Todo el mundo los juzga por eso, y me parece una tontería.

No los juzgues por eso, pero tampoco seas ingenuo. No lo están haciendo por casualidad. Nada de esto es circunstancial. La diferencia entre yo y los demás es que, aunque lo sé, no voy a fingir que no es verdad ni a hacerme el tonto como si no fuera una jugada increíblemente inteligente. Yo le pisaría el cuello a cualquiera si eso significara avanzar. Ya lo he hecho mil veces en mi carrera. Eso es lo que pienso».