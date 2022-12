MJF y su prometida se burlan uno del otro: "Puede que vomite"

MJF acaba de publicar en redes sociales una lista de los luchadores de AEW que no van a vencerlo para destronarlo como Campeón Mundial. A ella respondieron muchas personas, entre ellas su prometida, Naomi Rosenblum. No es una sorpresa pues de un tiempo a esta parte la pintora se ha estado metiendo en las historias de su pareja. En esta ocasión, los dos tiene una «discusión» en la que se burlan el uno del otro. Y que nos hace pensar cuán interesante podría ser que dinámica que tienen fuera llevada a la televisión de la compañía luchística.

► La «discusión» de MJF y su prometida

Shocked your handwriting is legible — — Naomi Rosenblum (@naomi_rosenblum) December 10, 2022

«Me sorprende que tu escritura se pueda leer«.

Why don’t you go make me another shitty sandwich and when you’re done you can make another shitty painting. — — Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) December 10, 2022

«¿Por qué no vas a hacerme otro sándwich asqueroso y cuando hayas terminado puedes hacer otra pintura horrible?«.

«La próxima vez no me saldré del camino para hacer tu cuerpo más musculoso de lo que es en realidad. ¿Demasiado helado de Ben & Jerry’s quizás? Lo puedes ver aquí».

Y cuando el campeón dejó de contestar, ella continuó:

Also if I have to see his face one more time today I may just throw up — — Naomi Rosenblum (@naomi_rosenblum) December 9, 2022

«Además, si tengo que ver su cara una vez más hoy, puede que vomite«.

Aunque MJF no desapareció del todo:

I’m living my worst nightmare. It’s bad enough there’s one of him. Take this second MJF off my hands ASAP and preorder a limited edition print. https://t.co/5cAfwthDe8 — — Naomi Rosenblum (@naomi_rosenblum) December 2, 2022

«Estoy viviendo mi peor pesadilla. Ya es bastante malo que haya uno de él. Quítame este segundo MJF de las manos lo antes posible y reserva una impresión de edición limitada».