MJF y Samoa Joe tienen acalorado careo en AEW Dynamite

Las cosas entre MJF y Samoa Joe no terminaron con el encontronazo en All Out y las cosas se siguieron calentando.

Joe empujó a MJF cuando se encontraron en el pasillo rumbo al ring, y esto ocasionó que ambos terminaran a golpes, pero las cosas no terminaron ahí.

Esta semana los dos luchadores se encararon en el ring y estuvieron molestándose e insultando. Mientras Joe preguntaba ¿Cuál era su problema?

MJF recordó cuando hizo un tryout para WWE y fue rechazado por William Regal, y ahora en AEW lo mandó de regreso a NXT. Además recordó cuando trabajó como elemento de seguridad en una salida al ring de Joe donde lo empujo.

MJF aseguró que en ese entonces Samoa Joe lo empujó porque podía hacerlo, pero ahora él ya no es un chico y es el Campeón de AEW y las cosas ya no serían igual, por lo que Samoa Joe debía de salir de su camino.

Joe le dijo que no pensó que fuera solo un chico, sino que era una «perra». MJF le soltó una bofetada, pero Joe se limitó en anunciar que entraría al torneo y lo enfrentaría por el Campeonato de AEW.

El careo se salió de control y ambos terminaron enfrentándose a punta de golpes. Justo cuando Joe estaba a punto de golpear nuevamente a MJF, Adam Cole apareció para salvarlo.