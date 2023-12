MJF y Samoa Joe lucharán ante The Devil en Dynamite

El Campeón Mundial de Peso Completo AEW, MJF, apareció para hablar de su próxima lucha, en donde defenderá el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante Samoa Joe. Dijo que lo respetaba, pues creía en lo que significa las letras de AEW.

«Samoa Joe rompió todos los moldes. Incluso, obtuvo títulos en WWE, a pesar de no tener el físico que allá adoran. He vencido a Cody Rhodes, Kenny Omega, Bryan Danielson, CM Punk, pero Samoa Joe es especial», dijo MJF. Las menciones a WWE y CM Punk recibieron grandes abucheos.

«Sin embargo, Samoa Joe tendrá que matarme en Worlds End para vencerme». as luces se apagaron y aparecieron los esbirros de The Devil. Samoa Joe apareció y lo salvó, luego, en la pantalla gigante, apareció un mensaje de The Devil y este retó a MJF y a Samoa Joe a una lucha de parejas la próxima semana en Dynamite.

MJF aceptó, aunque Samoe Joe al principio se enojó por ello. Así que es probable que vayamos a descubrir muy pronto quién es The Devil y alguno de sus secuaces.

