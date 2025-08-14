MJF y Hangman Page se verán las caras en Forbidden Door con el Campeonato Mundial AEW en juego

La tensión entre MJF y Hangman Adam Page volvió a encenderse en AEW Dynamite, donde ambos protagonizaron un candente intercambio verbal que terminó confirmando su esperado enfrentamiento por el Campeonato Mundial en Forbidden Door 2025.
El programa abrió con un tenso cara a cara en el que MJF asumió el papel de villano sin reservas, provocando a Page con burlas sobre su temperamento y asegurando que no lo golpearía antes de tiempo para “no romperlo” antes del gran combate.
Lejos de quedarse callado, Page reaccionó con furia, reclamando que MJF aún no había hecho oficial el duelo pese a tener la oportunidad en sus manos. Con un reto directo a su hombría, lo instó a utilizar su contrato de inmediato.
MJF respondió con insultos personales, llamándolo “alcohólico y depresivo” y prometiendo acabar con él en Forbidden Door. Sin embargo, fue Hangman quien terminó forzando la decisión: tras acusarlo de inseguro y cobarde, provocó que MJF, entre gritos, anunciara que haría válido su contrato por el título para Forbidden Door.