MJF vs. Rush se daría en Forbidden Door 2024

Parte de la «IWC» critica durante los últimos meses que AEW ofrece un manejo de perfil bajo a ciertas estrellas, y tal percepción se ha extendido a la figura de MJF, quien desde su regreso en Double or Nothing 2024 se mantiene alejado de los puestos estelares.

A cambio, la primera rivalidad de MJF en su nueva etapa es con Rush, quien desde el primer momento le advirtió de sus intenciones de enfrentarlo. Y ayer, Dynamite albergó un segmento donde AEW pareció confirmar que habrá pronto duelo entre ellos.

Tras mencionar a muchos de los principales nombres de AEW, MJF se vio confrontado en persona por Rush, hasta acabar ambos enzarzados en un intercambio de golpes sobre el ring que tuvo que detener el personal de seguridad. Interesante impulso para Rush aquí, yendo de tú a tú con todo un campeón mundial.

Y ante los micrófonos de la más reciente edición de la Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer prevé el escenario de este próximo MJF vs. Rush: Forbidden Door 2024.

MJF is here to put everyone in the locker room on notice!



