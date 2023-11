MJF vs. Jay White, peor estelar de PPV en la historia de AEW

MJF llegaba a AEW Full Gear 2023 con la espada de Damocles pendiendo sobre su ostentación, más amenazada que nunca desde que se coronara máximo monarca precisamente hace un año en Full Gear 2022. Y todo, a menos de mes y medio del final de su contrato.

Pero MJF, y permítanme la licencia, se ha convertido en una suerte de Eddie Guerrero de AEW. Si bien sigue valiéndose de trampas cuando la ocasión lo requiere, su conexión con los fans, quienes incluso aplauden ya sus tácticas sucias, lo hacen un «babyface» en toda regla.

Y durante Full Gear, esta faceta técnica fue un paso más allá, superando el hándicap de una dolencia provocada por The Gunns antes de defender el Campeonato Mundial AEW ante Jay White. Combate muy marcado por la narrativa, confirmó que Worlds End es el siguiente «checkpoint» para AEW y su venta del adiós de MJF.

► Cuando un PPV queda marcado por su «main event»

Casi 48 horas después de AEW Full Gear 2023, sin embargo, el duelo que ha consolidado a MJF como el gran consentido actual del producto suscita críticas escasamente positivas.

Si comprobamos su «rating» en Cagematch, 4.51, caemos en la cuenta de que se trata del más bajo cosechado por un estelar de evento de pago por visión bajo los focos de AEW. Y con bastante diferencia, porque el siguiente en este particular ranquin negativo, aquel The Young Bucks vs. The Brotherhood de Fight For The Fallen 2019, mantiene un «rating» de 6.55.

No sólo Cagematch podemos utilizar como muestra. La comunidad luchística de internet sigue dando cuenta de su descontento hacia el cierre de Full Gear 2023 vía redes sociales. Algunos señalan un enterramiento a Jay White, otros la carencia de una continuidad sobre The Devil, pero todos coinciden en que AEW quiso hacer excesivo uso del «sports entertainment».

Lo cierto es que supone una tendencia que viene ya de lejos, desde que MJF dejó de lado su tradicional comportamiento rudo y forjó amistad con Adam Cole. Tal cambio no cala en muchos fans, deseosos de volver a ver al MJF de inicios de año, que creen forzó el aplauso con la historia de su lesión en Full Gear.

MJF-White, según el parecer de dichos seguidores, lastró un PPV cuyo resto de cartel estuvo a un notable nivel; especialmente ese «Texas Death Match» donde «Hangman» Page bebió sangre de Swerve Strickland.