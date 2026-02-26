MJF vs. ‘Hangman’ Adam Page en AEW Revolution será un Texas Death Match

MJF y ‘Hangman’ Adam Page se vieron cara a caraen AEW Dynamite para elegir la estipulación de su lucha por el Campeonato Mundial AEW en Revolution.

► Momentos clave

La semana pasada, Hangman ya había dicho que si pierde, nunca más luchará por el título mundial. MJF le dijo que no conocía de historia, pues será el segundo hombre al que vence para que nunca obtenga una oportunidad.

MJF dijo que tirando una moneda elegirían la estipulación que quiere Hangman, el Texas Death Match, o una estipulación especial, que MJF puede hacer lo que quiera y que Hangman puede ser descalificado.

«Hagámoslo, Max», dijo Hangman. «Pero antes de que lances la moneda, quiero que entiendas que un Texas Death Match te cambia la vida», relatando después todas las cosas horribles que le haría en una lucha con su estipulación favorita. «Tus trucos ahora no significan nada. Te has hecho llamar el demonio, pero este infierno es mío, y en un Texas Death Match no tienes ninguna posibilidad de ganarme».

Hangman añadió que no quería que hubiera ninguna duda: «Si en Revolution no puedo derrotar a un pedazo de basura como tú, entonces no merezco ese campeonato».

MJF echó la moneda, y sin dejar que Tony Schiavone la revisara, ganó la opción de no descalificación.

MJF no quiso que Hangman revisara la moneda y ya se iba, pero fue interceptado por JetSpeed y Brodido, quienes lo regresaron. Efectivamente, era una moneda con la misma cara de ambos lados.

Tony Khan, a través de Tony Schiavone, dijo que por ese engaño, decidió que la lucha sería un Texas Death Match,