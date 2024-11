MJF venció a Roderick Strong en Full Gear

El combate inició con MJF saliendo rápidamente del ring, tomando un micrófono para insultar a los fanáticos y a Strong, afirmando que estos lo apoyaban porque eran igual que él.

Mientras MJF seguía hablando, Strong lo sorprendió atacándolo por la espalda. MJF intentó escapar subiendo por la rampa, pero Strong lo persiguió y lo llevó de vuelta al cuadrilátero.

► Así fue la victoria de MJF en Full Gear 2024

MJF aprovechó para exponer un tensor del esquinero y utilizó esta ventaja para dañar los dedos de Strong, seguido de un powerbomb contra la ceja del ring antes de devolverlo al cuadrilátero.

Dentro del ring, MJF castigó a Strong con pisotones y lo mantuvo bajo control con una llave de sumisión.

Strong logró contraatacar con una quebradora de espaldas y un Angle Slam, seguido de una patada que envió a MJF fuera del ring. Strong continuó el ataque con unas patadas voladoras, estrellando a MJF contra la barricada antes de devolverlo al cuadrilátero.

MJF intentó volar desde las cuerdas, pero Strong lo interceptó con otra quebradora de espaldas e intentó la cuenta, sin éxito. MJF respondió con un doble pisotón desde las cuerdas, pero Strong conectó unas patadas voladoras y lo atrapó en un Sharpshooter. Sin embargo, la lesión en el hombro de Strong lo obligó a soltar la llave.

MJF aprovechó para golpear repetidamente el hombro de Strong con cabezazos y, aunque Strong logró conectar un par de gut-busters y una rodilla corrida, MJF retomó el control. MJF cerró el combate aplicando el Salt of the Earth Armbar sobre el hombro dañado de Strong, quien no tuvo más remedio que rendirse.

Después de la lucha, MJF agarró una silla y la colocó en el brazo de Roderick Strong, atacándolo brutalmente al pisar sobre la silla. En ese momento, la música de Adam Cole sonó, provocando una gran ovación mientras Cole bajaba rápidamente al ring acompañado por Mike Bennett y Matt Taven.

Ante la llegada de Cole y compañía, MJF optó por retirarse, evitando cualquier enfrentamiento directo. Sin embargo, la tensión aumentó cuando Kyle O’Reilly apareció y empujó a Cole, dejando en claro que las cosas entre ellos están lejos de resolverse.