MJF vence a Mike Bailey y manda mensaje a Kenny Omega para Dynasty

En un una lucha eliminatoria por el Campeonato AEW, MJF se enfrentó a “Speedball” Mike Bailey, con la presencia de Kenny Omega en la mesa de comentaristas, en un combate que sirvió como antesala a su próxima defensa titular en Dynasty.

El campeón tomó el control en los primeros minutos, utilizando su experiencia para frenar el ritmo de Bailey y llevar la acción fuera del ring. Sin embargo, Speedball respondió con rapidez, conectando patadas y ofensiva aérea que lo metieron de lleno en la pelea.

Bailey logró varios momentos de dominio con combinaciones de patadas y movimientos rápidos, incluyendo un standing shooting star press que puso en aprietos a MJF. Aun así, el campeón encontró la forma de mantenerse en la contienda con recursos poco ortodoxos.

La lucha se mantuvo pareja con intercambios constantes y múltiples intentos de conteo. Bailey incluso estuvo cerca de la victoria tras conectar el Ultimo Weapon, pero no fue suficiente para acabar con el campeón.

En la recta final, MJF recuperó el control incluso picando los ojos de su rival y sin dejar de provocar a Omega desde ringside, incrementando la tensión rumbo a su próximo enfrentamiento.

► Momento clave

El combate se definió cuando MJF conectó martinente y un DDT reforzado sobre Mike Bailey, asegurando la cuenta de tres para llevarse la victoria.

► ¿Qué pasará?

Tras el combate, MJF continuó atacando a Bailey hasta que Kenny Omega intervino, obligándolo a retirarse. El campeón dejó claro su mensaje para Omega a quien enfrentará en Dynasty con el título en juego.