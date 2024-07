MJF: «Soy mejor que Ric Flair»

Por edad y trayectoria breve en la industria luchística, MJF no ha forjado todavía un legado tan grande como para librarse de mediciones con viejas glorias de la industria que para algunos lucen como tótems inamovibles e insustituibles. Pero cuando lo haga, por fin todos concluirán que MJF es el primer MJF, no una nueva versión de nadie.

Tres años atrás, Booker T puso sobre la mesa una comparativa entre MJF y Ric Flair, e incluso instó a AEW que «The Nature Boy» sirviera de mánager al joven gladiador. Esto no tuvo lugar, y el propio Flair sugirió a Tony Khan juntarlos en un segmento donde batallarían micro contra micro. Propuesta que igualmente tampoco fue plasmada, mientras MJF bromeaba con un combate «Buried Alive».

Hoy, la estancia de Flair en AEW parece haber concluido, y a menos que se reactive el acuerdo entre «The Man» y la empresa, nunca llegaremos a verlo compartir pantalla con el actual Campeón Internacional.

Poco después de la victoria de MJF sobre Will Ospreay el pasado miércoles en AEW Dynamite, Ric Flair hizo una de esas publicaciones espejo que tanto gustan a quienes se saben tótems, con una foto de cuando ostentó el extinto Campeonato Internacional de Peso Completo WCW (allá por 1993), junto a una del «All Elite».

Congratulations @The_MJF On Becoming The International Champion! Once Again, Great Minds And Great Talent Think Alike! WOOOOO! pic.twitter.com/CNBdqOKJzN