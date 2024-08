«The American Hero» MJF, el presente Campeón Americano de AEW, se autoproclama como el vocalista número uno del pro wrestling actual. Para ello no solo atendemos a sus promos sino también a sus habilidades para cantar, las cuales demuestra desde que siendo un niño apareciera en Rosie O’Donnell.

😂😂🎤🎤Apparently, @The_MJF ‘s singing skills extend beyond the Rosie O’Donnell Show. pic.twitter.com/6Pzesd4nAW

De hecho, Cultaholic le preguntó recientemente si él es el mejor cantante de la lucha libre. Tengamos en cuenta que, sin necesidad de salir de la casa Élite, nos encontramos con «The Learning Tree» Chris Jericho, quien sí tiene una carrera en la música como voz de la banda de heavy metal Fozzy.

«Sin lugar a dudas«, dice el campeón sin tapujos. Entonces le mencionaron a Joe Hendry, quien también está mostrando sus cualidades musicales en TNA y WWE NXT: «Joe Hendry, un chico dulce, lo mataría«. También a su compañero de vestidor: «Fozzy está increíblemente producido. Hacen un gran trabajo«. Y cuando lo cuestionaron otra vez sobre tener la mejor voz: «Sí, al 1000%. Además, vencí a Chris Jericho. Lo sometí con el Salt of the Earth Armbar. Los sonidos que hizo en ese momento, para mí, fueron angelicales».

MJF nunca luchó con Joe Hendry de momento pero sí con Chris Jericho, destacando el mano a mano que disputaron en Full Gear 2020, cuando desafiaron por el Campeonato Mundial de Parejas en Revolution 2021 o su combate en All Out 2021. También estuvieron juntos en The Inner Circle antes de que Maxwell Jacob Friedman fuera expulsado y formara The Pinnacle, lo cual nos lleva a resaltar también los enfrentamientos que ambas facciones tuvieron tanto en Blood and Guts como en Double or Nothing.

Hey @TheTonyAwards we have your newest submission 👀 PURE EXCELLENCE #AEWDynamite pic.twitter.com/XXr8u8URLh

— AEW on TV (@AEWonTV) October 22, 2020