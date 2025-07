MJF: «Si Goldberg quiere, aquí estoy, lo humillaré»

Desde que se despidió de los rings cayendo derrotado ante Gunther en un combate por el Campeonato Mundial de Peso Completo en Saturday Night’s Main Event, Goldberg no ha dejado de aparecer en primera plana. Hemos sabido de su molestia por cómo se dio todo, incluyendo que cortaran su promo de despedida, que pidió disculpas al réferi Charles Robinson, o por la crítica de Chael Sonnen de que «lo trataron como tonto».

Así mismo, también hemos hablado de que AEW le habría ofrecido un contrato. Esto unido a que «Da Man» no descarta del todo volver a luchar podría crear una situación interesante. Una en la que MJF estaría dispuesto a introducirse.

“Goldberg, un idiota torpe, no es un gran hablador, pero sí una megaestrella intensa e increíble, y eso no se lo puedo quitar. Y sí, creo que sería un combate taquillero enorme. Los fans de AEW disfrutarían incluso si me bajara los pantalones y me echara una gran cagada en medio del ring .”

Straight from @The_MJF: Is there a possibility of @Goldberg in @AEW? 👀👀👀

FULL interview this Friday! pic.twitter.com/3jfW1GUgrE

— SiriusXM Busted Open (@BustedOpenRadio) July 22, 2025