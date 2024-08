MJF: «Sería malo para Shane McMahon venir a AEW»

Por el momento, hasta ahora, dejando a un lado al presidente, Tony Khan –«Disfruté mucho nuestra charla. Es muy inteligente en cuanto a la lucha libre y me pareció un gran tipo»- únicamente Bryan Danielson ha hablado desde dentro de AEW sobre la posible llegada de Shane McMahon: «Estoy abierto a trabajar con cualquiera. No tengo problemas con nadie. Primero, si supiera algo, no te lo diría. Segundo, no tengo idea [ríe]».

► MJF de Shane McMahon

Pero recientemente también lo hizo el Campeón Americano, «The American Hero» MJF, cuando le preguntaron al respecto en Cultaholic:

«Creo que sería malo para la salud mental de Shane McMahon enfrentarse a mí en el ring, ya sea en el micrófono o en combate. Mi respuesta es sí, porque me lo pasaría de puta madre, pero mi respuesta, solo porque soy tan ‘tierra de nadie’, es… creo que por primera vez en mi carrera tal vez me sentiría mal». El villano añalde que su reacción inicial a la foto fue: «Es un maldito fanboy».

Ya veríamos el resultado pero realmente suena de maravilla que Maxwell Jacob Friedman y «Shane O-Mac» tuvieran un segmento y un combate, e incluso una rivalidad. Dicho esto, se desconoce si habrá más que esa reunión en lo relativo al veterano y la casa Élite. Especulando, Khan ha estado diciendo que los mayores anuncios sobre su empresa están por venir y sin duda la firma de McMahon entraría en esa categoría.

Y mientras, tanto «The American Dragon» como el monarca se encaminan a All In, donde el primero luchará contra Swerve Strickland por el Campeonato Mundial y el segundo expondrá su título contra Will Ospreay. ¿Ganarán ambos le 25 de agosto en Londres?

¿Te gustaría ver a Shane McMahon contra MJF en AEW?

