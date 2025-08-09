Dio inicio el mes de agosto y el Consejo Mundial de Lucha Libre prepara su arsenal para seguir ofreciendo grandes funciones de las que hacemos reseña en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

Luego de 490 días, llegó a su fin el reinado de Averno con el Campeonato Mundial Semicompleto CMLL, al caer ante el luchador de AEW, MJF. Esta es la segunda ocasión que un luchador extranjero se apodera de este título (el primero fue Tajiri usando el nombre de Aquuarius, en 1996).

El japonés DOUKI retornó a México, ahora como superestrella de NJPW, para una serie de presentaciones en el CMLL.

Siguen calentándose las rivalidades rumbo al 92 Aniversario de la empresa.

Pero no nos dilatemos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 01/agosto/2025

Reyna Isis y Persephone sorprendieron a Las Chicas Indomables (Lluvia y La Jarochita) al derrotarlas en una lucha intensa que encendió los ánimos del público. Las rudas exigieron un duelo de Campeonato

Capitán Suicida y Star Jr. no pudieron sobreponerse a la desventaja numérica provocada por la lesión de Flip Gordon, quien tuvo que abandonar la contienda. Los japoneses Douki, Yutani y Okumura supieron capitalizar la situación.

Barboza derrotó ilegalmente a Templario y con ello selló el triunfo del Galeón Fantasma, conjunto completado por Zandokan Jr. y Difunto. Neón y Titán no pudieron evitar la derrota

Con una mezcla de arrogancia y astucia, MJF conectó con faul y logró destronar a Averno para proclamarse nuevo Campeón Mundial de Peso Semicompleto del CMLL. De esta manera, El Héroe Americano selló su nombre en la historia de la Lucha Libre Mexicana.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Dragón Legendario y Xelhua vencieron a Guerrero Maya Jr. e Infarto (9:33).

2) Persephone y Reyna Isis vencieron a La Jarochita y Lluvia (9:37)

3) Cobarde, Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. vencieron a Blue Panther Jr., Dark Panther, Hijo de Blue Panther (12:58)

4) Douki, Okumura, Yutani vencieron a Capitán Suicida, Flip Gordon, Star Jr. (13:59). 5) Barboza, Difunto, Zandokan Jr. vencieron a Neón, Templario, Titán (11:15).

6) Campeonato Mundial Semicompleto CMLL: MJF © venció a Averno (12:08). Averno cayó en su quinta defensa.

• Sábado de Arena México – 02/agosto/2025

Con ayuda de La Comandante, quien distrajo al réferi en el momento oportuno, Bárbaro Cavernario y El Felino aprovecharon su colmillo para conectar golpes ilegales que les dieron la victoria ante Dragón Rojo Jr. y Rey Bucanero.

El peligro latente que representó la alianza entre los japoneses Douki, Okumura y Yutani se convirtió en una derrota para Máscara Dorada, Titán y Dark Panther, quienes no lograron descifrar su estrategia.

En una batalla estelar de altísimo calibre, Ángel de Oro y Neón protagonizaron un mano a mano vibrante, donde el técnico logró inclinar la balanza a su favor y llevarse el triunfo gracias a su ya característico Lance Espacial

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Alexius y Péndulo vencieron a Poseidón y Troyano (9:38)

2) Angelito, Kaligua, Pequeño Magía vencieron a Pequeño Olímpico, Pequeño Violencia, Pierrothito (11:16).

3) Futuro, Max Star, Valiente Jr. vencieron a Dark Magic, Espanto Jr., Raider (20:05)

4) Bárbaro Cavernario y Felino vencieron a Dragón Rojo Jr. y Rey Bucanero (11:59).

5) Douki, Okumura, Yutani vencieron a Dark Panther, Máscara Dorada, Titán (15:57).

6) Neón venció a Ángel de Oro (15:14).

• Domingo Familiar de Arena México – 03/agosto/2025

La hegemonía japonesa continuó dejando huella en La Catedral de la Lucha Libre. Douki, Okumura y Yutani se impusieron con autoridad a La Fuerza Tapatía (Star Black, Fugaz y Explosivo) en el evento especial de esta tarde.

Templario mostró que no olvida su pasado como rudo y, en un giro inesperado, se despojó de la máscara frente a Barboza ante el descuido del réferi, provocando la descalificación inmediata de sus rivales, dándole el triunfo a su equipo completado por Star Jr.

Aunque el triunfo fue para Máscara Dorada, Esfinge y Dragón Rojo Jr. sobre Bárbaro Cavernario, Gran Guerrero y El Valiente, la intensidad rumbo al 92 Aniversario del CMLL estalló por completo y los involucrados se enfrascaron en un intercambio de golpes caótico.

LOS RESULTADOS COMPLETOS

1) Blue Shark y El Vigia vencieron a Grako y Hunter

2) Match Relámpago: Alom venció a Retro

3) Espíritu Negro, Fuego, Rey Cometa vencieron a El Coyote, Pólvora, Virus

4) Douki, Okumura, Yutani vencieron a Explosivo, Fugaz, Star Black

5) Star Jr. y Templario vencieron a Barboza y Difunto por DQ

6) Dragón Rojo Jr., Esfinge, Máscara Dorada vencieron a Bárbaro Cavernario, Gran Guerrero, Valiente

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 04/agosto/2025

Lluvia y La Jarochita tomaron venganza de su derrota sucedida la semana pasada y superaron a Kira y Skadi en la ronda definitiva.

El Hijo del Villano III superó al Hijo del Pantera en un Match Relámpago de continuadores de legados.

A Averno le importó muy poco la descalificación ante Último Guerrero y puso punto final al duelo con faul.

Difunto y Barboza despojaron de sus incógnitas a Magnus y Rugido luego de un lance de Volador Jr. sobre Zandokan Jr. Los Depredadores quieren venganza.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) El Malayo y Sombra Diabólika vencieron a El Asturiano y Millenium

2) La Jarochita y Lluvia vencieron a Kira y Skadi

3) Match Relámpago: Hijo del Villano III venció a Hijo del Pantera (9:00)

4) Brillante Jr., Dulce Gardenia, Magia Blanca vencieron a El Cobarde, Felino Jr., Hijo de Stuka Jr.

5) Último Guerrero venció a Averno por DQ

6) Barboza, Difunto, Zandokan Jr. vencieron a Magnus, Rugido, Volador Jr. por DQ

• Martes de Arena México – 05/agosto/2025

Con temple y conocimiento del encordado, Princesa Sugehit impuso su jerarquía sobre Candela en un Match Relámpago de Amazonas.

Okumura y Yutani volvieron a lucirse como una dupla peligrosa y efectiva en suelo mexicano superando a Capitán Suicida y al Hijo del Pantera, quienes, pese a su entrega, no lograron frenar la ofensiva japonesa

Atlantis Jr. soportó el castigo implacable de Difunto durante gran parte del encuentro, pero su temple y resiliencia lo mantuvieron en pie y una plancha espectacular lo llevó directo al triunfo.

Ni la fuerza de los Guerreros Laguneros (Último Guerrero, Stuka Jr. y Gran Guerrero) bastó para frenar la tormenta de técnica y espectacularidad desatada por Místico, Titán y Star Jr., que con La Mística, se apuntó el triunfo.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Hunter y Kamelot vencieron a Astro Boy Jr. y Fury Boy

2) Match Relámpago: Princesa Sugehit venció a Candela (9:27).

3) Okumura y Yutani vencieron a Capitán Suicida y Hijo del Pantera

4) Blue Panther Jr., Dark Panther, El Hijo De Blue Panther vencieron a Barboza, Rugido, Vegas Depredador

5) Atlantis Jr. venció a Difunto

6) Místico, Star Jr., Titán vencieron a Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 05/agosto/2025

La Catalina logró someter a Persephone para salir con la mano en alto y ser la vencedora del torneo cibernético de Amazonas donde participaron Valkyria, Hera, Nexy, Olimpia, Reina Isis, Sanely, Kira y Jarochita.

Arlequín y los Calavera Jr. I y II, inclinaron la balanza a su favor, doblegando a Los Herederos (Felino Jr., Hijo de Stuka y El Cobarde) en la contienda semifinal.

Templario, Star Black y Dulce Gardenia respondieron con fuerza y corazón ante la rudeza de Averno, Villano III Jr., y el Hijo del Villano III, llevándose así el triunfo en el combate estelar.

LOS RESULTADOS COMPLETOS SON:

1) Avispón Negro Jr., Omega, Último Ángel vencieron a Javier Cruz Jr., Mortis, Ponzoña Jr.

2) Cris Skin, Makará, Principe Daniel vencieron a Black Boy, Shezmu, Temerario por DQ

3) Arkalis, Rayo Metálico, Xelhua vencieron a Furia Roja, Guerrero de la Muerte, Ráfaga

4) Torneo Cibernético de Amazonas: La Catalina venció a Sanely, La Jarochita, Nexy, Persephone, Hera, Valkiria, Olympia, Kira

Catalina superó a Persephone para ganar.

5) Arlequín, Calavera Jr. I, Calavera Jr. II vencieron a El Cobarde, Felino Jr., Hijo de Stuka Jr.

6) Dulce Gardenia, Star Black, Templario vencieron a Averno, Hijo del Villano III, Villano III Jr.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 08/agosto/2025



– Sábado de Arena Coliseo – 09/agosto/2025



– Domingo Familiar de Arena México – 10/agosto/2025

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 11/agosto/2025



– Martes de Arena México – 12/agosto/2025

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 12/agosto/2025