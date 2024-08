MJF se burla de Shane McMahon: «Impresiona…»

«The American Hero» MJF, el actual Campeón Americano de AEW, vuelve a hablar de la posibilidad de que el ex WWE Shane McMahon se convierta en All Elite. Anteriormente, comentó:

«Creo que sería malo para la salud mental de Shane McMahon enfrentarse a mí en el ring, ya sea en el micrófono o en combate. Mi respuesta es sí, porque me lo pasaría de puta madre, pero mi respuesta, solo porque soy tan ‘tierra de nadie’, es… creo que por primera vez en mi carrera tal vez me sentiría mal». El villano añalde que su reacción inicial a la foto fue: «Es un maldito fanboy».

Embed from Getty Images

► MJF se burla de Shane McMahon

Más recientemente, hablando con WrestleTalk, tiraba del mismo hilo haciendo referencia a la lesión que «Shane-O Mac» sufrió en su último combate, que fue contra The Miz en WrestleMania 39:

«Por favor, mantente alejado. Por su salud. Aléjate de mí. Me pareció súper impresionante lo fácilmente que se desgarró el cuádriceps. La manzana no cae lejos del árbol. Esperemos que eso no sea en todos los aspectos de su vida. Mi reacción fue: ‘Por favor, mantente alejado de mí’. Si quiere venir, sinceramente creo que es una megaestrella y eso sería increíble y grandioso para los fans y enorme para AEW«.

No cabe duda de que sería una gran noticia para la casa Élite que el hijo del ex dueño del imperio de la lucha libre profesional Vince McMahon, quien tiene su propia carrera dentro y fuera de los cuadriláteros, se una a ellos. Probablemente estaríamos hablando de una de las mayores firmas de la historia hasta ahora de la compañía.

Embed from Getty Images

¿Te gustaría ver a Shane McMahon en AEW?