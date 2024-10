¿MJF salvará AEW del BCC? Tommy Dreamer especula

El Blackpool Combat Club están campando a sus anchas en AEW con Jon Moxley como líder y Campeón Mundial de «Where The Best Wrestle», además de Claudio Castagnoli, PAC y Wheeler Yuta como Campeones Mundiales de Tríos. ¿Podría ser MJF quien lidere la resistencia? No lo parece mientras rivaliza con Adam Cole pero Tommy Dreamer especula con ello.

► ¿MJF salvará AEW del BCC?

“El tipo que podría ser el salvador es MJF. MJF dijo algo que me hizo reír mucho; estableció la regla de que ‘todos tienen que ganar una lucha, algo algo’, y luego dijo, ‘Qué propio de MJF,’ y me hizo reír. Fue como, ‘Dios, él es increíble,’ y en ese momento pensé, ‘Él es mi babyface, es mi babyface imbécil,’ como que él es ‘el tipo que, si lo piensas, siempre ha sido el tipo, ¿y por qué no puede seguir siendo el tipo? Porque su objetivo principal siempre es el título mundial; eso es lo que lo completa. Todavía siente la necesidad de completarse. Soy fan de todos, pero en esta historia… ¿cuánto más antes de que simplemente haya que soltarla?”, comenta el veterano en Busted Open Radio.

► The Dark Order plantan cara

Al mismo tiempo, Bully Ray aplaude a The Dark Order por plantar cara a la facción de malvados:

“¿Recuerdas cuando Dark Order apareció por primera vez? Hombre, me gustaba mucho ese gimmick, me gustaba esa historia. Pensé que era diferente, interesante. Creo que de alguna manera los chicos de Dark Order han mantenido un cierto nivel de cariño por parte de la afición de AEW. Me gusta que estos chicos, que no tienen tanto tiempo en televisión y que no están tan presentes, estén tan dispuestos a arriesgar sus vidas por una empresa en la que creen, porque si ellos están dispuestos a hacerlo, entonces cada luchador principal debería estar dispuesto también. El chico que usa la máscara [Evil Uno], que es bastante bueno hablando, me lo imagino dando un grito de motivación. Algo como ‘¿qué demonios les pasa a todos aquí? Si nosotros estamos dispuestos a pelear, ¿por qué ustedes no lo están también?’», dice en el mismo programa.

