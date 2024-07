MJF: «Salí llorando y a nadie le importó»

Durante Full Gear 2023, «The Salt of the Earth» MJF defendió con éxito el Campeonato Mundial de AEW ante «The Switchblade» Jay White pero no salió ileso. De hecho, las lesiones sufridas tomaron parte en que perdiera el título con Samoa Joe en Worlds End antes de tener que tomarse un tiempo de descanso para recuperarse de ellas. Asimismo, esos mismos daños lo llevaron a volverse contra los fanáticos que lo llamaban «su basura» al considerar que no se preocuparon por él mientras pasaban por ese mal momento.

► MJF y los fans de AEW

«No lo sabía. En el combate contra Jay White, hice un salto con codo desde la tercera cuerda hasta el suelo porque intentaba impresionar a personas que pensaba que se preocupaban por mí. Más tarde descubrí que no era así. Mi cadera se salió de su lugar. Porque pensaba que esas personas se preocupaban por mí, seguí luchando, creo que otros 20 minutos, tal vez, y luego, poco después, Jay White, quien es un luchador profesional increíble, le gané, pero eso es irrelevante, es un luchador profesional increíble, me lanzó con un Urinagi desde la tercera cuerda y caí directamente sobre mi hombro izquierdo, y mi labrum se rompió completamente en dos. Así que la parte izquierda de mi cuerpo quedó destrozada. Luego, cuando llegué a la parte de atrás, simplemente estaba llorando. Literalmente, nunca había llorado así en mi vida. Estaba llorando desconsoladamente porque el efecto de la adrenalina había pasado. Fue el dolor más intenso que he sentido en toda mi vida. Luego alguien me dice que tengo que hacer una conferencia de prensa y yo pienso, ‘Oh, amo a los fans de la lucha libre. Haré la conferencia de prensa y lucharé contra estas lágrimas.’ Una vez más, los fans de la lucha libre me demostraron que no les importo. Hicieron memes al respecto, pensaron que era gracioso. Sin duda, el dolor más intenso que he sentido y a nadie le importó«, comenta MJF en Casual Conversations.

¿Qué opinas del actual MJF?