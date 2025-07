MJF revela a su favorita para el oro femenil de AEW

Según Maxwell Jacob Friedman, una luchadora de All Elite Wrestling todavía alejada del plano estelar está preparada para ganar el Campeonato Mundial. La actual reina es Toni Storm, quien defendió el título frente a Mercedes Moné en All In: Texas, donde el propio MJF ganó un contrato para desafiar por el título del mundo varonil cuando él quiera; aunque también está interesado en el Campeonato de Peso Semicompleto CMLL.

Ella es Queen Aminata. De poco a poco cada vez está haciéndose más fuerza, principalmente en Ring of Honor, pero también en «Dónde Luchan Los Mejores». Por otro lado, en ninguna de las dos compañías ha sido monarca de momento; de hecho, solo ha ostentado un cinturón en su carrera: el Campeonato Femenil GCW durante 414 días, de diciembre de 2020 a enero de 2022. Atendamos a las palabras del «Better Than You»:

«Si tuviera que sentarme aquí y pensar en un nombre, diría Queen Aminata. Quiero ver a esa chica con un título mundial alrededor de su cintura lo antes posible. Ella está en otro nivel. Me encantaría verla contra Toni (Storm), Mercedes (Moné), Athena. Quiero decir, hay algunas… tengo que decirlo: nuestra división femenina, no creo que haya estado nunca mejor. No creo que haya estado nunca tan clara. Tenemos una división femenina increíblemente cargada de talento. Pero esa sería mi respuesta. Si me pusieran una pistola en la cabeza, diría Queen Aminata. Pero no le digas que dije esa mierda, porque no quiero que venga a hablarme como si fuéramos amigos o algo así. No estoy en esa onda.»